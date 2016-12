Առաջիկա 3 օրվա եղանակի կանխատեսում

Հանրապետության տարածքում՝

Դեկտեմբերի 28-30-ը սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ:

Քամին՝ հարավ-արևմտյան՝ 3-8 մ/վ արագությամբ:

Օդի ջերմաստիճանը 29-ի գիշերը կնվազի 2-3 աստիճանով, 30-ի ցերեկը նույնքան կբարձրանա:

Երևանում`

Դեկտեմբերի 28-30-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:

Երևանի դեկտեմբերի 28-ի բազմամյա կլիմայական տվյալներ.

• Օդի առավելագույն ջերմաստիճան` 12.30C (1996 թ.)

• Օդի նվազագույն ջերմաստիճան` -27.10C (2002 թ.)

• Օդի միջին օրական ջերմաստիճան` -1.90C

ՀՀ գետերի, լճերի և ջրամբարների վիճակը։ Տվյալներ Սևանա լճի վերաբերյալ





Գետերը գտնվում են ձմեռային սակավաջուր փուլում: