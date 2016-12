ԵՄ-ի տարբերակված մոտեցումը ԱլԳ անդամ երկրների նկատմամբ. Հայաստան-ԵՄ

Անի Եղիազարյան, ՄԱՀՀԻ ասոցացված փորձագետ

ԵՄ-ի հետ Ասոցացման համաձայնագրի (ԱՀ) շուրջ 3.5 տարի բանակցելուց և գերազանց արդյունքներով այդ բանակցություններն ավարտելուց հետո Հայաստանի Հանրապետությունը (ՀՀ) 2013թ. չնախաստորագրեց ԱՀ-ն Արևելյան գործընկերության (ԱլԳ) վիլնյուսյան գագաթաժողովին։ Սա սպասելի էր 2013թ. սեպտեմբերի 3-ից հետո, երբ ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց Մաքսային Միությանը (ՄՄ) Հայաստանի անդամակցության մտադրության մասին։ Դրանից հետո ՀՀ-ԵՄ հարաբերությունները թևակոխեցին նոր փուլ։

Հետազոտության մեջ կներկայացնենք ՀՀ-ԵՄ հարաբերությունների հեռանկարները, կմանրամասնենք, թե ինչու 2013թ. Վիլնյուսի գագաթաժողովին ՀՀ-ը չնախաստորագրեց ԱՀ-ը, արդյո՞ք դրա պատճառներն օբյեկտիվ էին, նախաստորագրման պարագայում որքանո՞վ էին մարտահրավերները լուրջ, արդյո՞ք կարող էր ԵՄ-ը կանխել դեպքերի նման զարգացումը։ Մյուս կողմից՝ ի՞նչ կորցրեց ՀՀ-ը, չնախաստորագրելով համաձայնագիրը, ի՞նչ ազդեցություն ունեցավ դա ՀՀ-ԵՄ ապագա հարաբերությունների վրա։

Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը, լինելով հետխորհրդային երկրներից մեկը, մշտապես կրել է և կրում է Ռուսաստանի ազդեցությունը թե՛ ներքաղաքական, թե՛ արտաքին քաղաքական հարցերում։ ՀՀ-ԵՄ հարաբերությունների պարագայում արդյո՞ք հաշվի առնվել է այդ ազդեցությունը և անհրաժեշտության դեպքում՝ ԵՄ-ի կողմից դրան հակակշռելու հնարավորությունը։ Վիլնյուսի գագաթաժողովից հետո տարբերակված ի՞նչ մոտեցում է որդեգրել ԵՄ-ը ՀՀ-ի համար, և ինչպիսի՞ն կարող են լինել տեսակետները հետագա հարաբերությունների վերաբերյալ։ Այս հարցերի պատասխանները կփորձենք ներկայացնել հոդվածում։

* * *

Հայաստանի և ԵՄ-ի միջև հարաբերությունները սկիզբ են առել ՀՀ անկախացումից անմիջապես հետո։ 1996թ. ապրիլին ստորագրվեց Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագիրը, որն ուժի մեջ մտավ 1999թ. հուլիսից։ Այն շրջանակային համաձայնագիր էր, որն ապահովում էր բազմաբնույթ համագործակցության իրավական հիմքը: ՀՀ-ԵՄ հարաբերությունների զարգացման համար կարևորագույն իրադարձություն էր 2004թ. հունիսից Հայաստանի (Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ մեկտեղ) ներգրավումը Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն (ԵՀՔ) ծրագրում, իսկ 2009թ.՝ Արևելյան գործընկերության (ԱլԳ ծրագրում)։

Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների՝ ԵՀՔ-ի շրջանակներում դրսևորված առաջին քայլերից եղավ երկրի մասին զեկույցի հրապարակումը 2005 թ. մարտին, իսկ 2012թ. դեկտեմբերի 17-ին ԱլԳ շրջանակում ՀՀ-ի և ԵՄ-ի միջև ստորագրվեցին վիզայի դյուրացման, ապա՝ 2013թ. ապրիլի 19-ին՝ հետընդունման համաձայնագրերը (այս համաձայնագրերն ուժի մեջ մտան 2014թ. հունվարի 1-ից)։

ՎԻԼՆՅՈՒՍԻՑ ԱՌԱՋ

Ինչպես վերևում նշեցինք, Վիլնյուսի գագաթաժողովի նախաշեմին ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով Սերժ Սարգսյանը 2013թ. սեպտեմբերի 3-ին աշխատանքային այց կատարեց ՌԴ, որից անմիջապես հետո հայտարարվեց ՀՀ-ի՝ ՄՄ-ին անդամակցության մտադրության մասին։ Սա այն գլխավոր ու որոշիչ պատճառն է, թե ինչու ՀՀ-ը դրանից ավելի քան 2.5 ամիս անց՝ նոյեմբերի 28-29-ին, Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում հրաժարվեց նախաստորագրել ԱՀ-ը, որի շուրջ բանակցությունները սկսվել էին դեռևս 2010թ.-ից։ Ավելին, ԵՄ արտաքին կապերի և անվտանգության քաղաքական հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը, ԵՄ հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն ԵՄ-ի և Հայաստանի միջև բանակցությունների արդյունքը գնահատել էին գերազանց: Համատեղ հայտարարության մեջ նշված էր. «2010թ. մեկնարկած այս բանակցային գործընթացի ավարտը լուրջ ձեռքբերում է թե՛ ԵՄ-ի, թե՛ Հայաստանի համար: ԱՀ-ը Հայաստանին և ԵՄ-ին հնարավորություն կտա համատեղ ուժերով առաջ մղել արդիականացման և բարեփոխումների մի ընդգրկուն ծրագիր՝ հիմնված ընդհանուր արժեքների, քաղաքական ասոցացման ու տնտեսական ինտեգրման վրա: Համաձայնագիրն անմիջական դրական ազդեցություն կունենա առօրյա կյանքի վրա և Հայաստանին ու ՀՀ քաղաքացիներին ավելի մոտ կդարձնի Եվրոպային: Մեր գոհունակությունն ենք հայտնում բանակցող կողմերի բոլոր մասնակիցներին նման գերազանց արդյունք արձանագրելու կապակցությամբ»:[1]

Հատկանշական է, որ սեպտեմբերի 3-ից հետո Հայաստանը հայտարարեց, որ նախընտրում է «և՛…և՛»-ի քաղաքականությունը: Կարելի է ասել՝ Հայաստանն այս կերպ ցույց տվեց, որ անկախ ամեն ինչից չի հրաժարվում ԵՄ-ի հետ մերձենալու քաղաքականությունից և փորձեց հերքել, թե այս որոշումը կայացվել է ՌԴ-ի ճնշման ներքո. Հայաստանի իշխանությունները հերքում էին Ռուսաստանի կողմից իրենց վրա ճնշում գործադրելը։ Սակայն ԵՄ-ի ներկայացուցիչները նշեցին, որ պետք է տարանջատում լինի այն երկրների միջև, որոնք ձգտում են խորացնել հարաբերությունները ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի հետ, և որ նրանք պետք է որդեգրեն ոչ թե «և՛…և՛»-ի, այլ՝ «կա՛մ…կա՛մ»-ի քաղաքականությունը:

Այստեղ ՌԴ-ի դիրքորոշումը բավականին հետաքրքիր է: Վիլնյուսի գագաթաժողովը մոտենում էր, և ՌԴ-ը հստակ գիտեր, որ եթե ՀՀ-ը միանա ՄՄ-ին, ԵՄ-ը չի համաձայնի, որ ՀՀ-ը կնքի ԱԱ-ն. «և՛,...և՛» տարբերակը չի աշխատի, այլ կաշխատի «կա՛մ...կա՛մ» տարբերակը։ 3.5 տարի ՌԴ-ը թույլ տվեց, որ Հայաստանը բանակցի ԵՄ-հետ և կարողացավ չեղարկել Հայաստանի եվրոպական պլանները «3.5 ժամում»: Վլադիմիր Պուտինը կարող էր դա անել բանակցությունների ժամանակ, բայց նա վստահ էր, որ կարող է անել ցանկացած պահի: ԱլԳ երկրների շարքում Հայաստանը դարձավ ռուսական քաղաքականության առաջին զոհը: Հայաստանի օրինակը ՌԴ-ի ուղերձն էր մյուս երկրներին, նախևառաջ՝ Ուկրաինային, որն էլ արդյունքում հրաժարվեց Վիլնյուսի գագաթաժողովում ԱՀ-ի պլանավորված ստորագրումից:

Իսկ ինչո՞ւ ՀՀ-ը ընտրեց ՄՄ-ը։ Դա հասկանալու համար պետք է որոշ հետևություններ անել 2013թ. այն անուղղակի ուղերձներից, որոնք ՌԴ-ը հասցեագրեց ՀՀ-ին։ Դրանք առնչվում են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, ինչպես նաև տնտեսական ոլորտին.

Եվ զարմանալի չէր, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութօղլուն դիվանագիտական նոտա հղեց պաշտոնական Երևանին` սահմանախախտ հովվին սպանելու համար` հայերին դատապարտելով «անհավասարաչափ ուժ» կիրառելու մեջ: Փաստաթղթում բացատրվում է, թե ինչպես և ինչու է Թուրքիայի քաղաքացին ապօրինի հատել հայ-թուրքական սահմանը, և պահանջվում է բացատրել, թե ինչու է «անհամաչափ ուժ» կիրառվել նրան սպանելու ուղղությամբ: Փաստաթուղթն ուղարկվել է Վրաստանում Թուրքիայի դեսպանատան միջոցով (ՀՀ-ը և Թուրքիան չունեն դիվանագիտական հարաբերություններ): Դրանից հետո ՀՀ ԱԳՆ-ը ֆեյսբուքյան իր էջում տեղադրեց հետևյալ հաղորդագրությունը. «Օգոստոսի 1-ին ՀՀ ԱԳՆ-ը հայտագրով դիմել է թուրքական կողմին, որտեղ ցավ է արտահայտվել դեպքի կապակցությամբ, և հույս հայտնել, որ նմանատիպ դեպքերն ապագայում չեն կրկնվի»:[3] Սա ապացուցում է, որ ՌԴ-ը ցանկության դեպքում գրեթե ոչնչից կարող է լարվածություն առաջացնել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում։

Կարծում ենք, որ Ռուսաստանի այս ուղերձները, որոնք առաջին հերթին հասցեագրված էին Հայաստանին՝ նրան ԵՄ-ի հետ մերձենալուց հեռու պահելու համար, միաժամանակ ուղերձներ էին նաև ԵՄ-ին, ով պետք է հստակ գիտակցեր Հայաստանի (նաև իր) համար դրանց առաջիկա հետևանքները։ Ըստ ամենայնի, ԵՄ-ում մեծ կարևորություն չտվեցին դրանց, անուշադրության մատնեցին, չանցան գործուն քայլերի, և արդյունքը հայտնի է բոլորին. Հայաստանն արդյունքում միացավ ՄՄ-ին։

ՎԻԼՆՅՈՒՍԻՑ ՀԵՏՈ

Վիլնյուսի գագաթաժողովից հետո ԵՄ-ն ու ՀՀ-ն ընդունեցին, որ ավարտել են բանակցություններն ԱՀ-ի շուրջ՝ ներառյալ Խորը և համապարփակ ազատ առևտրի ոլորտը, սակայն չեն շարունակի դրա նախաստորագրման գործընթացը՝ ՀՀ-ի միջազգային նոր (ՄՄ) պարտավորությունների պատճառով։ Նրանք համաձայնեցին, որ անհրաժեշտ է արդիականացնել ՀՀ-ԵՄ «ԵՀՔ գործողությունների ծրագիրը» (ENP Action Plan)։

Լայն առումով՝ 2013թ. սեպտեմբերի 3-ից հետո ՀՀ-ԵՄ հարաբերություններում տիրեց անորոշություն, երբ Վիլնյուսի գագաթաժողովից առաջ ՀՀ նախագահը հայտարարեց ՄՄ-ին միանալու որոշման մասին։ Չնայած 2013թ. ԱՀ-ը չնախաստորագրելու ՀՀ-ի իշխանությունների որոշմանը՝ ՀՀ-ն ու ԵՄ-ը շարունակեցին իրենց քաղաքական ու առևտրային երկխոսությունն այն ոլոտներում, որոնք համադրելի են ՄՄ-ում ՀՀ-ի ունեցած նոր պարտավորությունների հետ։ 2013թ. դեկտեմբերի 12-13-ին Երևանում ԵՄ աջակցությամբ անցկացվեց «Եվրոպական ինտեգրացիա 2013. ԵՄ-Հայաստան հարաբերությունների հեռանկարները Արևելյան գործընկերության» վիլնյուսյան գագաթնաժողովից հետո» միջազգային երկօրյա համաժողովը, որին մասնակցում էին ՀՀ պաշտոնյաներ, դիվանագետներ, միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Համաժողովի նպատակն էր քննարկել ԵՄ-Հայաստան հարաբերությունների բովանդակությունն ու ձևաչափը Վիլնյուսի գագաթաժողովից հետո:

Հայաստանում ԵՄ Պատվիրակության համագործակցության բաժնի ղեկավար Հոա-Բին Աճեմյանն այդ համաժողովում նշեց, որ Հայաստանի՝ ՄՄ-ին միանալու որոշումը մի քայլ հետ էր «Ասոցացման համաձայնագրի» և «Խորը և համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագրի» ստորագրումից, բայց ԵՄ-ը հարգում է Հայաստանի ինքնիշխան որոշումը և շարունակելու է օժանդակություն տրամադրել այն ոլորտներին, որոնք համատեղելի են պաշտոնական Երևանի ստանձնած նոր պարտավորությունների հետ: Համաժողովին ներկա ՀՀ նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը մեջբերեց Սերժ Սարգսյանի` Վիլնյուսում արած հայտարարությունը, ըստ որի՝ Հայաստանը վճռական է շարունակելու ԵՄ-Հայաստան հարաբերությունների առանցքը կազմող խորը և լայնածավալ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները՝ ուղղված կոռուպցիայի դեմ պայքարին, ազատ տնտեսական մրցակցության ապահովմանը, կառավարության գործունեության թափանցիկության բարձրացմանը, դատական համակարգի անկախության ապահովմանը, խոսքի ազատության երաշխավորմանը, քաղաքացիական հասարակության ամրապնդմանը. «Հայաստանի՝ ՄՄ-ին անդամակցելու որոշումը «խմբագրեց», բայց չբեկանեց Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների օրակարգը», – սույնով Սարգսյանն ընդգծել է, որ Հայաստանը հավատարիմ է շարունակել Արևելյան գործընկերության շրջանակներում համագործակցությունը և իրականացնել բարեփոխումները»:[10]

ԵԱՏՄ-ը գործարկվեց 2015թ. հունվարի 1-ին, իսկ Հայաստանը դրան միացավ հունվարի 2-ին՝ ի տարբերություն Ռուսաստանի, Բելառուսի և Ղազախստանի, որոնք հիմնադիր անդամներ էին։ Իսկ Ղրղզստանը պաշտոնապես ԵԱՏՄ-ի հինգերորդ անդամ դարձավ 2015թ. օգոստոսին՝ Հայաստանի անդամությունից ամիսներ անց։

Գալով ԱլԳ վերջին՝ Ռիգայի գագաթաժողովին (մայիսի 21-22, 2015թ.), նկատենք, որ այստեղ ՀՀ-ի հետ կապված հետևյալ կետերն ընդգծվեցին՝

«Կարնեգի Եվրոպա» վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Ռիչարդ Յունգսը, անդրադառնալով հետվիլնյուսյան իրադարձություններին, իր հոդվածներից մեկում 2015թ. ապրիլին գրում է. «2013թ. սեպտեմբերից մի քանի ամիս անց ԵՄ-ը հասկանալիորեն սառն էր ՀՀ-ի հանդեպ։ Սակայն, վերջերս, ԵՄ-ի պատասխանը պրագմատիկ էր. համագործակցության հիմնական ձևերը շարունակվեցին, ԵՄ-ը հրավիրեց ՀՀ-ին ճանաչել ԱՀ-ի այն տարրերը, որոնցով ՀՀ-ը դեռ հետաքրքրված է, և որոնք համադրելի են ՀՀ-ի՝ ԵԱՏՄ-ի առջև ունեցած պարտավորությունների հետ։ ԵՄ-ն ընդունեց համաձայնագրի փոփոխման ճանապարհը և հայտարարեց, որ իր (ԵՄ-ի) նպատակն է օգնել ՀՀ-ին պահպանելու բազմավեկտոր պլյուրալիզմն իր արտաքին հարաբերություններում։ ՀՀ-ը դիտարկվեց որպես փորձարարական դաշտ ԵԱՏՄ-ի ու ԱլԳ-ի միջև։ ՌԴ-ի հետ գործընկերության ընտրության համար ՀՀ-ին պատժելու փոխարեն ԵՄ-ը սկզբունքորեն առաջարկում է ՀՀ-ի հետ համագործակցություն հենց վերջինիս կողմից ընտրված մի շարք գերակայությունների շուրջ»։[13]

Մեկ այլ վերլուծաբան Դենիս Սամութը, անդրադառնալով ԵՄ-ՀՀ հարաբերությունների զարգացման շարունակականությանը, իր հոդվածներից մեկում գրում է. «Չնայած ստեղծված անհարմար իրավիճակին՝ երկու կողմերն էլ (ԵՄ-ն ու ՀՀ-ը) հակված են պահպանելու համատեղ գործունեությունը։ ԵՄ-ի կողմից ցանկություն կար պահպանելու/փրկելու մինչև 2013թ. ընկած տարիների ընթացքում կատարված աշխատանքն ու բանակցությունները։ Ինչ վերաբերում է հայկական կողմին, ապա հիմնականում ներքաղաքական նպատակներով կարիք կար չհրաժարվել Եվրոպայի հետ հարաբերություններից և ցույց տալ հավասարակշռություն ընդդեմ ՌԴ-ից ամբողջական կախվածության մեջ ընկնելուն։ Այդ իսկ պատճառով ՀՀ իշխանական լրատվամիջոցներում վերջին տարում բոլոր հնարավոր դեպքերում Եվրոպան ներկայացվում է որպես ՀՀ-ի ընկեր և գործընկեր։ Եվ այս դեպքերը ծառայել են իրենց նպատակին»։[14]

2015թ. հոկտեմբերի 12-ին Արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը լիազորեց Եվրոպական հանձնաժողովին և Բարձր ներկայացուցչին սկսել բանակցությունները Հայաստանի հետ նոր, պարտադիր իրավական ուժ ունեցող, համալիր համաձայնագրի շուրջ, ինչպես նաև տրամադրեց համապատասխան բանակցային մանդատը։ 2015թ. դեկտեմբերի 7-ին ՀՀ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ, ԵՄ-ի դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին Բրյուսելում ազդարարեցին Հայաստանի և ԵՄ-ի միջև նոր իրավական շրջանակային փաստաթղթի շուրջ բանակցությունների մեկնարկը։[15]

Նոր համաձայնագիրը կփոխարինի գործող ԵՄ-Հայաստան Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրին, որը ներկայումս հարաբերությունները կարգավորող և առաջնահերթություններն ընդգծող հիմնական փաստաթուղթն է: 2015թ. դեկտեմբերից անցկացվել է բանակցությունների վեց փուլ։ Ընդ որում, յուրաքանչյուր բանակցային փուլում քննարկվել են համաձայնագրի հստակ բաժիններ։ Բանակցային մի քանի փուլեր անցկացվել են Բրյուսելում, մի քանիսը՝ Երևանում։ Բրյուսելում են անցկացվել 2015թ. դեկտեմբերի 7-ի (առաջին), 2016թ. փետրվարի 17-ի (երկրորդ), հունիսի 21-22-ի (չորրորդ), դեկտեմբերի 9-ի (վեցերորդ և այս տարվա վերջին) բանակցային փուլերը, Երևանում են անցկացվել մայիսի 12-ի (երրորդ), հոկտեմբերի 25-ի (հինգերորդ) բանակցային փուլերը։ Դրանցում քննարկվել են քաղաքական երկխոսության, բարեփոխումների, արդարադատության և ազատությունների ոլորտներում համագործակցության, ինչպես նաև առևտրին և ներդրումներին նվիրված հարցեր, յուրաքանչյուրի վերաբերյալ դրական ու ոգևորող գնահատականներ են տրվել թե՛ հայկական, թե՛ եվրոպական կողմից։

2016թ. նոյեմբերի 17-ին Երևանում անցկացվող ԱլԳ երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական ութերորդ հանդիպման շրջանակներում կայացած ասուլիսում Էդվարդ Նալբանդյանն իր խոսքում նկատեց, որ ՀՀ-ԵՄ նոր շրջանակային համաձայնագրի շուրջ 2015թ. դեկտեմբերից հետո կայացած բանակցային փուլերը բավականին հաջող են եղել, արձանագրվել է առաջընթաց. «Ամենակարևորն այն է, որ Հայաստանը, Եվրամիությունը ցանկանում են, որ համաձայնագիրը հնարավորինս արտացոլի մեր հարաբերությունների ամբողջ էությունը, խորությունը: Կարծում եմ՝ և՛ Հայաստանի, և՛ Եվրամիության ցանկությունն է նոր շրջանակային համաձայնագրում ընդգրկել առավելագույնը, ինչի մասին կարող ենք պայմանավորվածության գալ»։[16] Միևնույն ժամանակ, ԵՀՔ և ընդլայնման բանակցությունների հարցերով ԵՄ հանձնակատար Յոհաննես Հաննը հույս հայտնեց, որ բանակցությունները կավարտվեն հաջորդ տարվա ընթացքում: Նշենք, որ բանակցային վերջին՝ վեցերորդ փուլը կայացավ 2016թ. դեկտեմբերին Բրյուսելում։

Կան մի շարք լավատեսական կարծիքներ՝ շրջանակային համաձայնագրի կնքման վերաբերյալ թե՛ ՀՀ-ում, թե՛ ԵՄ-ում։ 2016թ. նոյեմբերին ՀՀ-ում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպան Մաթիաս Քիսլերը լրագրողների հետ հանդիպմանը նշեց. «Առհասարակ, այն փաստը, որ կնքվելու է նման համաձայնագիր, արդեն հաջողություն է: ՀՀ կառավարությունն ազդակ է հղում Եվրամիությանը, որ Հայաստանը ցանկանում է գնալ արդիականացման և բարեփոխումների ճանապարհով, և այդ ճանապարհին Եվրամիությունը կարևոր գործընկեր է: Ես համոզված եմ, որ Եվրամիությունն ու իր անդամ պետությունները շահագրգիռ են նոր ազդակներ հաղորդելու այս համագործակցությանն ու կնքվելիք համաձայնագրին»։[17]

ՀՀ-ում Լեհաստանի Հանրապետության դեսպան Եժի Մարեկ Նովակովսկին իր հերթին 2016թ. նոյեմբերին կայացած մամուլի ասուլիսին հայտնեց, որ Լեհաստանի կառավարությունը սատարում է ՀՀ-ԵՄ նոր շրջանակային համաձայնագրի ստորագրմանը. «Հուսամ, որ համաձայնագրի ստորագրման հետ կապված որևէ խոչընդոտ չի առաջանա»։[18]

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Ամփոփելով կարող ենք նկատել, որ ԵՄ-ը պատրաստ չէ վերջնականապես հրաժարվելու և չի հրաժարվել ՀՀ-ից։ Պատճառներից մեկն այն է՝ ԵՄ-ը հասկանում է, որ ՀՀ-ից «հրաժարվելով» և նրան այլընտրանքից զրկելով, ՀՀ-ն ամբողջական կախվածության մեջ կընկնի ՌԴ-ից (օրինակ, եթե Արևմուտքը վարկեր չտրամադրի)։ ԵՄ-ը միևնույն սկզբունքով առաջնորդվում է նաև Բելառուսի պարագայում՝ համարելով, որ իր կողմից սահմանած պատժամիջոցները Բելառուսին զրկում են մանևրելու հնարավորությունից և մղում դեպի ՌԴ՝ հեռացնելով ԵՄ-ից և տվյալ երկրի հասարակությանը տրամադրում ԵՄ-ի դեմ։ Բացի այդ ԵՄ-ը հասկանում է, որ ՀՀ-ի կողմից ԱՀ-ի նախաստորագրման ձախողման միակ պատճառը ՌԴ-ի միջամտությունն էր։ Եթե այդ միջամտությունը չլիներ, համաձայնագիրը միանշանակ կնախաստորագրվեր, և ՀՀ-ն (նաև ԵՄ-ը) էլ չէր հայտնվի անհարմար իրավիճակում։

Ինչ-որ առումով ԵՄ-ը գուցե զգում է պատասխանատվության իր չափը ներկա իրավիճակում, որը վերաբերում է ՌԴ-ի սպառնալիքը նախապես չգնահատելուն և ՀՀ-ին հուսալի այլընտրանք չառաջարկելուն, սակայն, մյուս կողմից, ԵՄ-ը հստակ գիտակցում է յուրաքանչյուր տարածաշրջանի ինտեգրման, հարաբերությունների խորացման չափն ու աստիճանը։ Այսինքն՝ ԵՄ-ը, բնական է, որ չէր անտեսել ռուսական սպառնալիքի գործոնը, այլ հարց է՝ որքանո՞վ էր նպատակահարմար գտնում հարավկովկասյան երկրի համար/պատճառով (այս դեպքում՝ ՀՀ-ի), որտեղ տեղակայված է ռուսական 102-րդ ռազմակայանը, լուրջ դիմակայության մեջ մտնել ՌԴ-ի հետ։ Ի վերջո, ԱլԳ երկրները տարբերակված են ԵՄ-ի համար ունեցած կարևորությամբ ու լարվածության հավելյալ օջախների ստեղծման տեսակետից։

Այսօր քիչ հավանական է, որ ԵՄ-ի նոր համագործակցությունը ՀՀ-ի հետ կունենա նույն առավելությունները, որոնք սպասվում էին ԱՀ-ի ու Խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու (ԽՀԱԱԳ) համաձայնագրի ստորագրման պարագայում (500 միլիոնանոց շուկա, ինչպես նաև եվրոպական ընդարձակ ու նշանակալի ներդրումներ տնտեսական ոլորտում): Նկատենք, որ ԵՄ-ը Հայաստանի առաջին առևտրային գործընկերն է, առաջին միջազգային դոնորն ու արտասահմանյան ներդրողը։ Այսօր ՀՀ-ը պատրաստվում է ունենալ ԵՄ-ի հետ փոխզիջումային համաձայնագիր, որը վերաբերելու է համագործակցության սահմանափակ շրջանակի։

ԵՄ-ի և ՀՀ-ի միջև ներմուծման ու արտահանման ծավալները 2011-2015թթ.[19]

Խոսելով ԵՄ-ի ու ՀՀ-ի միջև նոր շրջանակային համաձայնագրի կնքման հնարավորության մասին՝ պետք է նկատել, որ իրավիճակը որոշակիորեն նման է Վիլնյուսի գագաթաժողովին նախորդած ժամանակաշրջանին, երբ հասարակական ու պաշտոնական մակարդակներով գրեթե բոլորը վստահ էին, որ ԱՀ-ը կնախաստորագրվի ՀՀ-ի ու ԵՄ-ի միջև։ Սակայն հիմնական տարբերությունը, որը մեծացնում է նոր շրջանակային համաձայնագրի կնքման հնարավորությունը, այն փաստն է, որ վերջինիս պարագայում մեծ հատվածը վերապահված է համաձայնագրի քաղաքական մասին, և, համեմատաբար, փոքր ու սահմանափակ հատվածը՝ տնտեսական մասին։ Սա պայմանավորված է ՀՀ-ի՝ ԵԱՏՄ-ի անդամ լինելու հանգամանքով և այդ շրջանակում ունեցած միջազգային պարտավորություններով։

Գործոններ ԵՄ-Հայաստան շրջանակային համաձայնագրի առաջիկա ստորագրման օգտին

Բնականաբար, այս ամենը չի նշանակում, թե չկան գործոններ, որոնք իրենց հերթին կխոսեն ԵՄ-Հայաստան շրջանակային համաձայնագրի չստորագրման օգտին։

Գործոններ ԵՄ-Հայաստան շրջանակային համաձայնագրի չստորագրման օգտին

«Անվտանգության քաղաքականությունների քննարկումների բարելավումը Հայաստանում» ծրագիր (NED), Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտ (ՄԱՀՀԻ)

[1]Joint Statement by High Representative Catherine Ashton and Commissioner ŠtefanFüle on completion of negotiations on the future Association Agreement with Armenia, Brussels, 25 July 2013, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/138404.pdf, վերջին մուտք 11.11.2016։

[2] Россия вооружает Азербайджан, 18.06.2013, Полина Химшиашвили, Алексей Никольский, http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2013/06/18/v_baku_idet_smerch, վերջին մուտք 20.12.2016։ [3]ՀՀ ԱԳՆ-ի արձագանքը թուրք հովվի սպանության առիթով. «Նմանատիպ դեպքերն ապագայում չեն կրկնվի», օգոստոսի 2, 2013թ., http://www.aravot.am/2013/08/02/272745/, վերջին մուտք 15.12.2016:

[4]Путин и Алиев довольны рекордным ростом товарооборота между странами, 13.08.2013, https://ria.ru/economy/20130813/956047865.html#ixzz2brQLmsaT, վերջին մուտք 15.11.2016:

[5] Ինչ է խոստանում գազի թանկացումը Հայաստանի տնտեսությանը, մայիսի 15, 2013թ., http://www.aravot.am/2013/05/15/243220/, վերջին մուտք 18.12.2016։

[6] Путин: въезд в РФ только по загранпаспортам реально ввести с 2015 года, 18.04.2013,https://ria.ru/politics/20130418/933377608.html, վերջին մուտք 18.12.2016։

[7] Ռուսաստանից Հայաստան տրանսֆերտներն աճում են, իսկ ԱՄՆ-ից` նվազում, 12 հունվարի, 2012թ., http://finport.info/full_news.php?id=16316&lang=1, վերջին մուտք 18.12.2016։

[8] ՌԴ-ից Հայաստան տրանսֆերտների հոսքը 1-ին եռամսյակում նվազել է 119,3 մլն դոլարով, 08.05.2015, https://news.am/arm/news/265821.html, վերջին մուտք 15.12.2016։

[9] Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии в продукции из более чем 20 стран, 12.08.2013, http://foodcontrol.ru/news/5523?print=true, վերջին մուտք 15.12.2016։ [10]ԵՄ-Հայաստան երկխոսությունը Վիլնյուսից հետո, ԵՄ պատվիրակությունը Երևանում, Հաղորդագիր, http://eunewsletter.am/hy/eu-armenia-dialogue-after-vilnius/, 13.01.2014, վերջին մուտք 20.12.2016։

[11]ԵՄ-ը և ՀՀ-ը կբանակցեն ավիացիոն համաձայնագրի շուրջ, Դեկտեմբերի 1, 2016թ., http://www.mediamax.am/am/news/society/20819/, վերջին մուտք 20.12.2016։

[12] Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Riga, 21-22 May 2015, http://eeas.europa.eu/eastern/docs/riga-declaration-220515-final_en.pdf, p 3-5, վերջին մուտք 20.12.2016։

[13] Armenia as a Showcase for the New European Neighborhood Policy?, Carnegie Europe, Richard Youngs, April 2, 2015, http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=59617, վերջին մուտք 20.12.2016։

[14] Dennis Sammut, Armenia-EU relations, May 2015, http://commonspace.eu/eng/news/6/id3269.

[15] Բրյուսելում տրվել է Հայաստան-ԵՄ նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկը, 08.12.2015, http://www.civilnet.am/news/2015/12/08/eu-armenia-new-agreement-negotiations/283079#.VsMoUfmLTcs, վերջին մուտք 20.12.2016։ [16] FM Nalbandian speaks of the EU-Armenia new framework agreement, 17.11.2016, http://www.panorama.am/en/news/2016/11/17/FM-Nalbandian-speaks-of-the-EU-Armenia-new-framework-agreement/1679562, վերջին մուտք 24.11.2016։

[17]Armenia-EU framework agreement could be signed next summer – ambassador, 22.11.2016, http://www.tert.am/en/news/2016/11/22/germ-ambassador/2200161, վերջին մուտք 24.11.2016։

[18]Poland ambassador: I hope there will be no further obstacle ahead of signing Armenia-EU agreement, 09.11.2016, available at http://armenpress.am/arm/news/867207/there-is-no-obstacle-to-signing-eu-armenia-framework-agreement-E28093-polish-ambassador-to-armenia.html, վերջին մուտք 24.11.2016։

[19] European Union, Trade with Armenia, European Commission, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113345.pdf, վերջին մուտք 20.12.2016։

[20] Ամուր՝ մեր լեռների պես. զորահանդես, որը սպառիչ պատասխան տվեց շատ հարցերի, Հանրային հեռուստաընկերություն, 25.09.2016, https://www.youtube.com/watch?v=gu7jKUN6y3s&app=desktop