Օդի ջերմաստիճանը հունվարի 11-ին, բացառությամբ Արարատյան դաշտի, կնվազի 3-5 աստիճանով

Հանրապետության տարածքում`

Հունվարի 10-ին Շիրակում, Կոտայքում, Արագածոտնում, Արարատում և Արմավիրում սպասվում է թույլ ձյուն: 11-14-ը սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ:

Քամին՝ հյուսիս-արևմտյան՝ 3-8 մ/վ արագությամբ:

Օդի ջերմաստիճանը 11-ին, բացառությամբ Արարատյան դաշտի, կնվազի 3-5 աստիճանով, այնուհետև էապես չի փոխվի:

Երևանում՝

Հունվարի 10-ին սպասվում է թույլ ձյուն: 11-14-ը սպասվում է ամպամածություն, գիշերը և առավոտյան` նաև մառախուղ:

Երևանի հունվարի 10-ի բազմամյա կլիմայական տվյալներ.

• Օդի առավելագույն ջերմաստիճան՝ 11.80C (1997 թ.)

• Օդի նվազագույն ջերմաստիճան՝ -22.10C (2008 թ.)

• Օդի միջին օրական ջերմաստիճան՝ -3.70C

ՀՀ ԳԵՏԵՐԻ, ԼՃԵՐԻ ԵՎ ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԸ: ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ.





Գետերը գտնվում են ձմեռային սակավաջուր փուլում: