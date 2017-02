Առաջիկա 5 օրվա եղանակի կանխատեսում

Հանրապետության տարածքում՝

Փետրվարի 4-8-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:

Քամին՝ հյուսիս-արևմտյան՝ 3-8 մ/վ արագությամբ:

Օդի ջերմաստիճանը 5-8-ն աստիճանաբար կբարձրանա 6-8 աստիճանով:

Երևան քաղաքում՝

Փետրվարի 4-8-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:

Երևան քաղաքի փետրվարի 4-ի բազմամյա կլիմայական տվյալներ.



• Օդի առավելագույն ջերմաստիճան՝ 11.50C (1970 թ.)

• Օդի նվազագույն ջերմաստիճան՝ -26.20C (1972 թ.)

• Օդի միջին օրական ջերմաստիճան՝ -3.10C

ՀՀ ԳԵՏԵՐԻ, ԼՃԵՐԻ ԵՎ ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԸ: ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ.





Գետերը գտնվում են ձմեռային սակավաջուր փուլում:

Եղանակը ԼՂ Հանրապետությունում՝

Ամենօրյա օդերևութաբանական տեղեկատվություն - 3 փետրվարի



Փետրվարի 4-ին կդիտվի ոչ մեծ ամպամածություն, սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:

Քամին՝ հյուսիս-արևմտյան՝ 3-8 մ/վ արագությամբ:

Օդի ջերմաստիճանը գիշերը՝ -6...-110C, ցերեկը՝ +1…+60C:

Փետրվարի 5-8-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:

Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 6-8 աստիճանով: