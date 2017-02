Եղանակը` առաջիկա 5 օրերին

Հանրապետության տարածքում փետրվարի 9-10-ն առանձին շրջաններում, 11-13-ը` շրջանների զգալի մասում, սպասվում է ձյուն: Այս մասին տեղեկացնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը:

Քամին՝ հյուսիս-արևելյան՝ 3-8 մ/վ արագությամբ: Օդի ջերմաստիճանը 9-ի գիշերը կբարձրանա 4-6 աստիճանով, 9-ի ցերեկը միայն Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում կնվազի 7-10 աստիճանով:

Երևան քաղաքում փտրվարի 9-10-ը սպասվում է ամպամածություն, հնարավոր է թույլ ձյուն: 11-13-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է ձյուն:

Երևան քաղաքի փետրվարի 9-ի բազմամյա կլիմայական տվյալներ.

• Օդի առավելագույն ջերմաստիճան՝ 13.30C (1996 թ.)

• Օդի նվազագույն ջերմաստիճան՝ -22.00C (1968 թ.)

• Օդի միջին օրական ջերմաստիճան՝ -2.00C

ՀՀ ԳԵՏԵՐԻ, ԼՃԵՐԻ ԵՎ ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԸ: ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ.