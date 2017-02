Սերժ Թանկյանը ֆեյսբուէքյան իր էջում հրապարակել է «Քվեն է ճշմարտությունը, քվեն է ուժը» («A Vote is the Truth, a Vote is Power») վերնագրով տեսաուղերձ, որում նա Հայաստանում և Սփյուռքում բնակվող իր հայրենակիցներին կոչ է անում ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնել։

Լուսանկարը՝ Թանկյանի ֆեյսբուքյան էջից