Եղանակը՝ առաջիկա 5 օրերին

Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են, որ օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 4-ը սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ:

Հանրապետության տարածքում`

Օգոստոսի 31-ին, սեպտեմբերի 1-4-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:

Քամին՝ հարավ-արևմտյան՝ 3-8 մ/վ:

Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի:

Երևան քաղաքում՝

Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:

Երևան քաղաքի օգոստոսի 31-ի բազմամյա կլիմայական տվյալներ.



• Օդի առավելագույն ջերմաստիճան՝ 40.60C (2000 թ.)

• Օդի նվազագույն ջերմաստիճան՝ 3.40C (1985 թ.)

• Օդի միջին օրական ջերմաստիճան՝ 26.80C