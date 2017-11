Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:

Քամին' արևմտյան՝ 3-8 մ/վ:

Օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 15-ի ցերեկը կբարձրանա 2-3 աստիճանով:

Երևան քաղաքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:

Երևան քաղաքի նոյեմբերի 14-ի բազմամյա կլիմայական տվյալներ

• Օդի առավելագույն ջերմաստիճան` 18.90C (1980 թ.)

• Օդի նվազագույն ջերմաստիճան` -7.50C (1988 թ.)

• Օդի միջին օրական ջերմաստիճան` 4.90C