С начала зимы в Армении от обморожения умерло несколько человек. Все они были бездомными. ...
Арцах: фотопортреты с передовойАрцах: фотопортреты с передовой
Я приветствую народную дипломатию вообще и считаю, что дефицит такого общения очень ...
Сейчас в России на первое место ставят не права человека, а безопасность государства. ...
Можно констатировать, что заявление сопредседателей не имеет прямого отношения к ...
У депутата имеются также денежные средства - 106 млн драмов и 140 тыс. долларов США.
В первый год Армения не получила существенной выгоды от этого членства.
За свою четырехлетнюю деятельность Комиссия не выявила ни одного случая столкновения ...
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