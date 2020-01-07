У депутата имеются также денежные средства - 106 млн драмов и 140 тыс. долларов США.
В первый год Армения не получила существенной выгоды от этого членства.
За свою четырехлетнюю деятельность Комиссия не выявила ни одного случая столкновения ...
Правительство на своем сегодняшнем заседании приняло решение выделить ООО “Дьюти ...
В ходе боев рано утром 29 декабря на границе с Азербайджаном погибли трое армянских ...
К дому Закарянов в селе Джрарат нас сопровождает сотрудник местной администрации. ...
Два года назад в Ереване был основан Центр по предотвращению детской слепоты. Занимающийся ...
Едят фасоль, которой “брезгуют” даже черви.
Комментируемое
Популярное
09.01.2017
Просмотрен 1540 раз Борьба с коррупцией – только на бумаге
09.01.2017
Просмотрен 1436 раз Депутат Мушег Петоян получает дивиденды от малой ГЭС “Артик 1”
09.01.2017
Просмотрен 1360 раз Обсуждены перспективы трехстороннего сотрудничества Армения-Иран-Туркменистан
09.01.2017
Просмотрен 1336 раз Два года в ЕАЭС: показатели экономики РА
07.01.2017
Просмотрен 905 раз Карен Карапетян направил поздравительное послание Премьер-министру Грузии Гиоргию Квирикашвили по случаю праздника Святого Рождества
Youtube
VKontakte
RSS