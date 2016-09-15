Грант Гадаригиан

Вновь открыла свои двери отреставрированная церковь сурб Киракос в Диарбекире

Отреставрированная недавно Армянская апостольская церковь сурб Киракос в Диарбекире 22 октября вновь была освящена высокопоставленными служителями Армянской патриархии Стамбула во главе с наместником Армянской патриархии архиепископом Арамом Атешяном. На следующий день была отслужена священная литургия, на которой присутствовало около 1000 человек, в том числе местные чиновники и представители других религиозных конфессий.