Ара Ошакан

Кашатахский район. Село Акари. Семья Арташа

Ара Ошакан живет и работает в США. С 1992-го года Ара фотографирует в НКР. Летом этого года он вновь посетил Карабах. Hetq начинает публикацию его карабахского фоторяда. Ознакомиться с фотографиями и реализованными проектами Ара вы можете на сайте www.araoshagan.com.