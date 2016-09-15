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"Крылья Татева"

16 октября в Сюникской области открылась самая длинная в мире канатная дорога. Она связывает село Алидзор и Татевский монастырский комплекс. Протяженность канатной дороги, которая носит название "Крылья Татева", 5,7 км. Один трамвайчик может перевозить до 25 пассажиров. Дорога в одну сторону занимает 11 минут. Ерануи Согоян