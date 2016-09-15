Анаит Айрапетян

Факельное шествие к Цицернакаберду 23 апреля

Уже стало традицией, что вечером накануне 24 апреля люди с факелами поднимаются к мемориалу в Цицернакаберде. Они молятся за невинных жертв Геноцида армян и кладут цветы к Вечному огню.