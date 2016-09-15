Анаит Айрапетян

Шествие культурного разнообразия

К шествию, организованному в Ереване 21-го мая, в День культурного разнообразия, присоединились молодые люди, выступающие против секс-меньшинств. Они скандировали: "Гомиков - в Баку", "Положить конец извращению"... В конце шествия его участникам пришлось покидать здание Союза художников с черного хода.