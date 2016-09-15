Ара Ошакан

Ереван, Третий участок

"Будь осторожен,- сказали мне о ереванском квартале Третий участок. - Если у тебя там нет бизнеса, не надо туда ехать". Это место, где находится конечная станция метро, имеет славу беспорядочно застроенного оживленного района. С конца 40-х годов его начали строить репатрианты. Это своего рода армянский микромир.