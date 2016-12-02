Мэр Берда продает свой приусадебный участок в Ариндже

Мэр города Берд Арутюн Манучарян представил в 41-ю окружную избирательную комиссию декларацию, в которой указал шесть единиц недвижимости, принадлежащих ему на правах собственности.

Манучарян задекларировал также два жилых дома – в Берде и селе Варагаван, склад мебельного магазина, бензозаправочную станцию, приусадебный участок площадью 800 кв.м в селе Ариндж Котайкской области, земельный участок под застройку в городе Берде. В декларации указан также автомобиль МАЗ-5551 1990 г. выпуска.

В беседе с Hetq.am мэр отметил, что хотя безнзозаправочная станция принадлежит ему, там сейчас действует компания “Гарри групп”, которая принадлежит его жене. Учредителем этой компании является Арутюн Манучарян, однако в феврале 2014 г. ее единоличным владельцем стала жена мэра Наира Манучарян, занимающая также пост директора компании. Бензозаправочную станцию Манучарян приобрел 10 лет назад.

Приусадебный участок площадью 800 кв.м в селе Ариндж мэр купил в 2003 г., когда работал в компании “Электросети Армении”. На этом участке Арутюн Манучарян собирался построить дачу. “Земельный участок находится на административной территории села Ариндж, но примыкает к столице. Я думал построить там дачу, но так и не начал строительство. Если найдется покупатель, я продам участок”,- сказал мэр.

В 1995-2012 гг., то есть в течение 17 лет, А.Манучарян руководил в Берде территориальной структурой “ЭСА”. Мэром города он был избран 23 сентября 2012 г., переизбран в 2016-ом.

Фото с фейсбуковской страницы Арутюна Манучаряна