Президент принял верительные грамоты посла Болгарии в Армении

Президенту Сержу Саргсяну сегодня вручила свои верительные грамоты новоназначенный Чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария в Республике Армения Мария Павлова Цоцоркова-Каймактчиева.

Президент Республики поздравил посла со вступлением в должность и пожелал успехов. Серж Саргсян с удовлетворением отметил, что армяно-болгарские межгосударственные отношения имеют прочную основу, сформированную благодаря культурным контактам и многовековой исторической дружбе двух народов, активно развивается политический и экономический диалог. Всё это, уверен Президент, создаёт хорошую основу для ещё большего укрепления и углубления связей между Арменией и Болгарией. Серж Саргсян выразил надежду, что новоназначенный посол своей активной работой будет способствовать этим отношениям и полноценному выявлению и развитию потенциала взаимодействия в различных сферах.

Посол Мария Павлова Цоцоркова-Каймактчиева, разделяя оценки Президента РА о межгосударственных отношениях, подчеркнула, что важно расширять взаимодействия, а также полноценно использовать возможности, предоставляемые уже существующей между двумя странами правовой основой, включающей в себя более чем пятьдесят подписанных документов.

Собеседники обменялись мнениями также о процессе мирного урегулирования НК проблемы и региональных вызовах.