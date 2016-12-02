Срезанные на проспекте Азатутян пять деревьев были высохшими – мэрия Еревана

27-28 ноября группа граждан разместила в социальной сети Фейсбук снимки срезанных на проспекте Азатутян в Ереване пяти больших здоровых, как отмечалось в сообщении, деревьев.

В мае столичная мэрия предоставила нам список подлежащих вырубке деревьев, в котором было указано лишь одно растущее на проспекте Азатутян дерево, между тем в указанные дни деревьев было срезано больше.

В ответ на наш запрос из управления экологии мэрии Еревана сообщили, что срезанные рядом с мостом “Ламбада” на проспекте Азатутян пять больших деревьев были полностью высохшими. Вырубку провела озеленительная компания административного округа Арабкир.

В упомянутом выше списке эти деревья не числились, они были включены в него позже.

“Срезаны полностью высохшие деревья, что позволило предотвратить их дальнейшее падение и заменить новыми. Отметим, что на месте срезанных деревьев уже посажено 5 акаций, которые ограждены металлической сеткой”,- говорится в ответе мэрии.

В нем также отмечается, что любое высохшее дерево содержит угрозу падения. Все срезанные деревья заменяются новыми в экологических и эстестических целях.