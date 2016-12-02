Инга Зарафян и Артур Григорян обратились в полицию по поводу компрометирующего их видеоматериала

Несколько дней назад неизвестными лицами в Фейсбуке была открыта страничка “За скобками”, с помощью которой был распространен видеоматериал “Узнайте правду об общественных организациях”. В нем говорится, что председатель информационной общественной организации “ЭкоЛур” Инга Зарафян и председатель ОО “ЭкоПраво” Артур Григорян якобы получают деньги от некоторых горнодобывающих компаний.

“Есть документы, доказывающие, что общественная организация (“ЭкоЛур”) получала от некоторых горнодобывающих компаний деньги за то, чтобы высказываться более корректно. Доказано, что “ЭкоЛур” получила десятки миллионов несколькими траншами, самый крупный из которых составил 81 млн драмов. Автором подобных методов работы является учредитель ОО “ЭкоЛур”, директор информационного центра Национальной Академии наук РА Инга Зарафян. В этих действиях ей помогали некоторые заинтересованные лица, в том числе Артур Григорян и другие. Есть серьезные основания предполагать, что таким образом Зарафян и ее товарищи строили и строят отношения с такими горнодобывающими компаниями, как “Геопромайнинг”, “Данди Пришс Металз”, Зангезурский медно-молибденовый комбинат и др. Действия “ЭкоЛура” фактически являются шантажом и вымогательством”.

Инга Зарафян и Артур Григорян представили в Управление по борьбе с организованной преступностью Полиции РА сообщение о преступлении, требуя возбудить уголовное дело о ложном доносе. Оба выразили готовность предоставить любую информацию, которая будет способствовать следствию и раскрытию дела.

Инга Зарафян уверена, что подготовка и распространение видеоматериала является заказом, но при этом она не хочет строить предположения о том, кто заказчик. На вопрос, кто может быть замешан в этом деле – государственные структуры или частные компании, председатель ОО “ЭкоЛур” ответила: “Не думаю, что это заказ госструктур, у них другой почерк. Поскольку мы работаем в информационном поле, возможно, что наступили на чью-то мозоль. Хотя мы ведем себя очень корректно, тем не менее, кто-то, по-видимому, занервничал. Но я не хочу искать стрелочника, строить предположения. Однако то, что это заказ, однозначно, поскольку из видеоматериала становится очевидно, что на него потрачены суммы. Это что-то вроде пропаганды, а это означает, что за всем этим стоят люди”.

По словам Инги Зарафян, распространение неизвестными лицами компромата является ударом не только по “ЭкоЛуру” и “ЭкоПраву”, но и по всему общественному полю.

Артур Григорян тоже убежден, что это заказ против него и Инги Зарафян, истоки которого следует искать в некоторых процессах, происходящих в рамках инициативы EITI. Это международная инициатива, в которую входят представители гражданского общества, органов государственного управления и горнодобыващих компаний. Решения в группе принимаются путем консенсуса, государственные структуры и добывающие компании не могут принимать решения без согласия гражданского общества.

Артур Григорян и Инга Зарафян являются членами EITI, перечисленные в видеоматериале компании – “Геопромайнинг”, “Данди Прешс Металз”, Зангезурский медно-молибденовый комбинат – тоже. “Думаю, что цель этого видеоматериала состоит в том, чтобы путем дискредитации меня и Инги повлиять на внутренние процессы в этой группе. Мы мешаем некоторым людям продвигать свои замыслы и планы”,- сказал председатель ОО “ЭкоПраво”. На вопрос, кто является заинтересованной стороной, Артур ответил: “Есть предположение, что это скорее дело рук общественных организаций, имеющих отношение к некоторым компаниям, а не органов управления”.