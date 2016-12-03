Президент присутствовал на церемониях открытия капитально отремонтированной поликлиники в столице и новой гостиницы в Цахкадзоре

Президент Серж Саргсян сегодня присутствовал на открытии после капитального ремонта ереванской поликлиники имени Карлена Есаяна. Финансирование работ по капитальному ремонту находящейся в столичном административном районе Канакер-Зейтун поликлиники, порядка 500 млн драмов, полностью обеспечено семейством Есаянов.



В сопровождении мэра Еревана, ответственных должностных лиц сферы здравоохранения и членов семьи заслуженного врача РА, светлой памяти Карлена Есаяна Президент Республики совершил экскурсию по медицинскому учреждению, ознакомился с реализованными работами, условиями, созданными в учреждении для оказания качественных услуг в области здравоохранения, побеседовал с представителями медицинского персонала.



Президенту РА доложили, что для более чем 170 сотрудников медицинского учреждения и находящихся на учёте в поликлинике порядка 45000 граждан обеспечены необходимые условия для качественного обслуживания.



В ходе экскурсии ответственные должностные лица министерства здравоохранения РА представили Президенту ход программы массового скрининга, которая осуществляется министерством в первичном звене охраны здоровья. Были затронуты также вопросы организации работы в амбулаторно-поликлиническом звене.



В присутствии Президента Республики состоялась также церемония открытия бронзового памятника заслуженному врачу РА Карлену Есаяну.



Затем Президент с рабочим визитом отправился в Котайкский марз (область). Серж Саргсян в Цахкадзоре присутствовал на церемонии официального открытия гостиничного комплекса "Арарат Резорт". Президент обошёл соответствующий передовым международным гостиничным критериям гостиничному комплексу, ознакомился с осуществлёнными работами, реализованными инвестициями в размере 7млрд 500 млн драмов, созданными порядка 120 рабочими местами и качеством предлагаемых услуг.



Мэр Цахкадзора представил Президенту Саргсяну направления инфраструктурных инвестиций, которые будут осуществлены в Цахкадзоре по программе "Развитие городских общин РА", и приоритеты развития общины.