Арсине Ханджян: “Пришло время принимать реальное участие в событиях в Армении”

Член инициативы “Справедливость в Армении”, канадская актриса армянского происхождения, продюсер Арсине Ханджян, касаясь выдвинутого инициативой 21 сентября требования о незамедлительном осуществлении перемен в Армении, отметила, что с того дня прошло уже два месяца, однако формирование нового правительства пока не привело к осуществлению в стране изменений, экономических реформ, выдвижению жестких условий. Об этом Арсине Ханджян заявила на состоявшейся сегодня пресс-конференции в “Медиа-центре”. В пресс-конференции по скайпу приняли участие и другие члены инициативы – канадский режиссер армянского происхождения, муж Арсине Ханджян Атом Эгоян и солист группы System of a Down Серж Танкян.

Актриса подчеркнула, что для живущих в Диаспоре армян обретение Арменией независимости стало важнейшей победой, подарком, осуществлением мечты, в чем они в тот момент не могли участвовать, однако всегда жили с желанием поддержать “новорожденную” страну, помочь ей встать на ноги не только в сфере культуры, но и в качестве независимого, суверенного, демократического государства.

Арсине Ханджян с болью отметила, что ситуация с каждым годом становится все более тревожной. Экономические показатели Армении, сложившаяся здесь нездоровая политическая атмосфера, нарушения прав человека, отсутствие правосудия, эмиграция вызвали серьезную обеспокоенность в Диаспоре.

Приезжая в Армению, наши соотечественники видят, как заглушают справедливые требования граждан, какая сила применяется против них, как монополии душат экономическую конкуренцию, отметила А.Ханджян.

По ее словам, ситуация, которая сложилась в этом году в Армении, была тяжелой и тревожной. В качестве примера актриса привела апрельскую войну, которая должна была заставить переоценить произошедшее. Такой “переоценкой” Ханджян назвала июльские события, в ходе которых гнев граждан вылился в вооруженные действия.

Эти события актриса считает сигналом о том, что ситуация вышла за рамки допустимого и стране нужны безотлагательные изменения.

“Опыт непосредственного общения с полицией и царящая атмосфера страха, с которой я столкнулась, имели для меня очень важное значение для того, чтобы понять: пришло время принимать реальное участие в событиях в Армении, использовать имеющиеся в Диаспоре ресурсы, связи и опыт, чтобы поддержать народ Армении и открыто заявить о его требовании справедливости”.

В качестве помощи и практического шага Арсине Ханджян вместе с несколькими соотечественниками инициировала наблюдательскую программу «I observe 2017», цель которой во время предстоящих в апреле парламентских выборов привезти в Армению живущих в Диаспоре армян и дать им возможность участвовать в политических процессах в стране, внедрить свой вклад в дело построения страны закона. Над этой инициативой уже работает несколько организованных групп, сообщила актриса.

Фото: “Медиа-центр”