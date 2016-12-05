Президент поздравил АОБС в связи с 110-летием создания

Президент Серж Саргсян 4 декабря вечером в зале "Тигран Мец" гостиницы "Армения-Мариотт" принял участие в гала-ужине, организованном по случаю 110-летия Армянского общего благотворительного союза. Президент Республики выступил с речью и адресовал слова поздравления членам АОБС и всем участникам мероприятия.

"Начав деятельность в начале прошлого года, Армянский общий благотворительный союз своими 150 местными организациями 110 лет выполнял, и я уверен, продолжит выполнять незаменимую деятельность. Если я сейчас начну перечислять все те программы, осуществлённую деятельность, то почти ничего не скажу. Слово "незаменимый", думаю, - очень верная характеристика той деятельности, которую группа людей смогла осуществить как раз вовремя, найти тот правильный путь, которым внесли большой вклад как в дело сохранения армянства, так и в существование независимой Армении, вообще армянского народа.

Чем отличается Общий благотворительный союз от всех остальных структур? По-моему, в первую очередь эти люди, будь то представители центральной администрации, или просто члены - благотворители, никогда никаких ожиданий не имели и двигались, шли вперёд по очень простым канонам благотворительности: никогда не ожидали, что кто-нибудь должен им выразить благодарность за благотворительность и никогда не держали мысли посредством своей благотворительности удовлетворить какие-то личные устремления. Они никогда не искали какой-либо проблемы, какого-либо повода, чтобы ограничить имеющую для нас жизненную необходимость свою деятельность. Никогда не имели никакой проблемы ни с какой властью. Это чрезвычайно важное обстоятельство", - отметил в своей речи Президент РА.

Серж Саргсян подчеркнул, что Армянский общий благотворительный союз - бескорыстный благотворитель и именно с таким подходом осуществляет программы развития Армении и армянства. Президент пожелал АОБС обилия и щедрости дарителей, многочисленности членов. Президент Республики выразил пожелание, чтобы Армянский общий благотворительный союз был вечно востребован и всегда мог выполнять свою миссию.

Президент Саргсян говорил также об ожиданиях от Армянского общего благотворительного союза, отметив, что его пожелание, чтобы Армянский общий благотворительный союз стал гораздо более армяноцентричным, от чего выиграют и Общий благотворительный союз, и все его бенефициары. Президент РА выразил желание, чтобы Союз одну основную часть своих средств хранил в имеющей стабильную финансовую систему Армении, таким образом получая больше выгоды и этим увеличивая объёмы благотворительности.

"Желаю, чтобы устремления всех нас были созвучны. Желаю, чтобы в свободное от работы время мы спорили о путях развития. Желаю, чтобы все мы считали, что независимо от того, мы Президент, или занимаем другую должность, мы предприниматели, или дарители, все считали, что это наша служба и наша благодарность и признательность нашему народу, который нас породил", - сказал Президент Серж Саргсян и пожелал Армянскому общему благотворительному союзу отпраздновать с большим торжеством 200-летие и следующие юбилеи.