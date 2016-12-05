Эрик Назарян: “Диаспора не имеет в Армении голоса”

Живущего в Америке армянского кинорежиссера и сценариста Эрика Назаряна кадры июльских событий (захват воруженной группой «Сасна црер» территории полка Патрульно-постовой службы. – Авт.) заставили присоединиться к требованию о немедленном осуществлении перемен в Армении. Об этом он сообщил во время сегодняшней пресс-конференции в «Медиа-центре», в которой принял участие по скайпу. В пресс-конфенеции участвовали также члены инициативы «Справедливость в Армении» канадский режиссер Атом Эгоян, актриса Арсине Ханджян, актер Грант Тохатян и солист группы System of a Down Серж Танкян.

По словам Назаряна, быть армянином не значит есть шашлык, смотреть на Масис, устраивать пирушки. Быть армянином значит чувствовать сущность своего народа. «Для меня ситуация, которая сложилась с апреля по июнь-июль, стала моей сущностью»,- сказал кинорежиссер.

Он с болью отметил, что когда Армения в чем-то нуждается, Диаспора всегда приходит на помощь. «Но Диаспора не имеет в Армении голоса»,- подчеркнул Э.Назарян.

Его возмутили кадры июльских событий, когда 50-летний полицейский, держа за шею 65-летнюю женщину, втолкнул ее в полицейскую машину, тем самым «уничтожив права человека». «Не понимаю, до чего мы дошли, если можем творить такие безобразия против нашего народа. Для меня это стало последней чертой, которую я не могу понять»,- отметил киносценарист.

По его словам, президента надо спрашивать не о предпринимаемых стратегических шагах, а о том, в какую нацию мы превратились, чем мы отличаемся от наших врагов.

Если кадры июльских событий сопоставить с кадрами событий в Баку, снять все заголовки, то какой-нибудь житель Японии или Гватемалы не поймет, в чем разница, где армяне, а где азербайджанцы, добавил Эрик Назарян.