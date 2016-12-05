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ՕбществоДиаспора

Атом Эгоян: “Мы хотим показать нашим соотечественникам в Армении, что солидарны с ними”



К участникам состоявшегося сегодня обсуждения на тему “Известные армяне из Диаспоры и Республики Армения во имя демократии и прозрачных выборов: предстоящие шаги инициативы “Справедливость в Армении” присоединился по скайпу член инициативы, известный кинорежиссер армянского происхождения из Канады Атом Эгоян. Он отметил, что армянство Диаспоры должно чувствовать ответственность за ту роль, которую оно играет в Армении.

Эгоян указал на необходимость научить граждан РА правильно голосовать, но при этом подчеркнул, что сами граждане должны иметь желание учиться этому и понять, как отстоять свои голоса. В этом случае рассеянное по всему миру армянство должно использовать все свои ресурсы, чтобы добиться прогресса в деле осуществления реформ в Армении, добавил кинорежиссер.  

По мнению Атома Эгояна, то, что произошло летом этого года, в дни захвата полка ППС, стало сигналом о нарушении прав человека. Касаясь этой ситуации, он заявил: пора понять, что Диаспора должна иметь реальное участие. 

“Мы хотим принять действенное участие в происходящих в Армении процессах. Конечно, мы не можем голосовать, но люди, имеющие двойное гражданство, должны приехать в Армению и принять участие в голосовании. Для нас это очень важный момент – показать нашим соотечественникам, что мы солидарны с ними и готовы оказывать содействие”,- сказал кинорежиссер. 

Эгоян выразил сожаление по поводу того, что молодежь в Армении в какой-то степени безразлична и считает, что ситуация не изменится. Поэтому, присоединяясь к инициативе “Справедливость в Армении”, известный кинорежиссер хочет показать, что поддерживает их и готов помогать и образовывать с тем, чтобы изменить ситуацию в стране.    

 


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Комментарии (1)
1. Vahan Asrabian15:03 - 5 декабря, 2016
Why this very late "awakening", Mr. Yegoyan? Where were you after "October 27" 1999 Armenian Parliament Massacre? Where were you after March 1 2008 bloody killings, when Robert Kocharyan & Serzh Sargsyan cold-bloodedly ordered to shoot peaceful Armenian demonstrators in the heart of Yerevan? Anyways, better late - than never...
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