Атом Эгоян: “Мы хотим показать нашим соотечественникам в Армении, что солидарны с ними”

К участникам состоявшегося сегодня обсуждения на тему “Известные армяне из Диаспоры и Республики Армения во имя демократии и прозрачных выборов: предстоящие шаги инициативы “Справедливость в Армении” присоединился по скайпу член инициативы, известный кинорежиссер армянского происхождения из Канады Атом Эгоян. Он отметил, что армянство Диаспоры должно чувствовать ответственность за ту роль, которую оно играет в Армении.

Эгоян указал на необходимость научить граждан РА правильно голосовать, но при этом подчеркнул, что сами граждане должны иметь желание учиться этому и понять, как отстоять свои голоса. В этом случае рассеянное по всему миру армянство должно использовать все свои ресурсы, чтобы добиться прогресса в деле осуществления реформ в Армении, добавил кинорежиссер.

По мнению Атома Эгояна, то, что произошло летом этого года, в дни захвата полка ППС, стало сигналом о нарушении прав человека. Касаясь этой ситуации, он заявил: пора понять, что Диаспора должна иметь реальное участие.

“Мы хотим принять действенное участие в происходящих в Армении процессах. Конечно, мы не можем голосовать, но люди, имеющие двойное гражданство, должны приехать в Армению и принять участие в голосовании. Для нас это очень важный момент – показать нашим соотечественникам, что мы солидарны с ними и готовы оказывать содействие”,- сказал кинорежиссер.

Эгоян выразил сожаление по поводу того, что молодежь в Армении в какой-то степени безразлична и считает, что ситуация не изменится. Поэтому, присоединяясь к инициативе “Справедливость в Армении”, известный кинорежиссер хочет показать, что поддерживает их и готов помогать и образовывать с тем, чтобы изменить ситуацию в стране.