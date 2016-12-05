За десять месяцев нотариальной деятельности Мамикон Асланян заработал 15,4 млн драмов

Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц РА опубликовала декларацию мэра Ванадзора Мамикона Асланяна, в которой записаны 1 земельный участок, 1 квартира и автомобиль “TOYOTA LAND CRUISER 100 4.5 I”.

В графе “Доходы” Мамикон Асланян задекларировал 15 млн 450 тыс. драмов, которые оформлены как доход от предпринимательской деятельности. В беседе с Hetq.am мэр пояснил, что речь идет о доходе от нотариальной деятельности, которая облагается налогом и считается предпринимательством.

На вопрос, есть ли у него бизнес, Асланян дал отрицательный ответ. Отметим, что 15 млн 450 тыс. драмов мэр получил в период с 1 января по 10 октября 2016 г.

На момент представления декларации Мамикон Асланян имел 15 млн драмов.

Асланян родился в селе Сарамедж Спитакского района. С отличием окончил ванадзорскую школу но.5 имени Ваана Теряна. В 1988-1990 гг. был рабочим на опытной станциии юных натуралистов в Кировакане. В 1990-1991 гг. работал в 5-ой средней школе Кировакана. В 1991-1996 гг. учился на юридическом факультете Еренванского государственного института, получил специальность юриста-правоведа. Служил в Вооруженных силах РА, был заместителем командира роты, офицер запаса. Преподавал в ванадзорском университете “Мхитар Гош”. В 1999 г. работал юристом в мэрии Ванадзора, а в 1999-2007 гг. – нотариусом в нотариальной конторе города Спитака.

В 2007-2016 гг. Мамикон Асланян был нотариусом нотариальной территории “Ванадзор” Министерства юстиции РА

В 2012-2014 гг. занимал должность председателя Нотариальной палаты РА, был также членом общественного совета при Минюсте РА. Является автором ряда статей и публикаций.

Фото: vanadzor.am