Серж Танкян: “Мы должны сделать все, чтобы молодежь не эмигрировала из страны”

В проходившем сегодня обсуждении на тему “Известные армяне Диаспоры и Республики Армения во имя демократии и прозрачных выборов: предстоящие шаги инициативы “Справедливость в Армении” посредством видеозвонка принял участие и рок-музыкант, композитор, основатель и солист всемирно известной рок-группы System of a Down Серж Танкян. Он расценил присоединение к сбору подписей, организованному инициативой “Справедливость в Армении”, как важный для себя шаг.

Танкяна воодушевили молодые люди, с которыми он общался в рамках состоявшегося 23 апреля 2015 г. концерта “Разбудите души”, видел этих ребят во время событий “Электрик Ереван”. Рок-музыканта радует, что армянская молодежь имеет чувство достоинства и озабочена проблемами страны.

По словам Сержа Танкяна, армянство Диаспоры в определенной степени оторвано от происходящих в Армении политических, социальных, экономических событий, а эта ситуация требует изменений. Для Танкяна очень важно, чтобы молодежь в Диаспоре не чувствовала себя оторванной от Армении, а задача руководителей и интеллигенции Республики Армения состоит в том, чтобы не обращаться к Диаспоре только с просьбой о сборе денег, а давать ей также возможность участвовать в жизни страны.

“Мы должны сделать все, чтобы молодежь не эмигрировала из страны, вот что важно”,- отметил музыкант.

Он не скрывает, что в Диаспоре очень трудно понимать детали происходящих в Армении внутриполитических процессов, однако зарубежные армяне должны осознавать свою ответственность и принимать действенное участие в реформах, которые осуществляются в экономике, политике и сфере прав человека.

“Сложилась кризисная ситуация, поэтому мы должны предпринять срочные шаги, чтобы выправить эту ситуацию”,- добавил Серж Танкян.