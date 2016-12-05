Когда язык без костей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заговорил о территориальных претензиях к Армении. “Мы пока не думаем о возвращении вооруженным путем Мегри, Гориса и Еревана. Мы осуществим это своей последовательной политикой. Все объективные причины показывают, что этот день наступит. А для этого каждый из нас должен приближать этот день. Как мы должны этого добиться? Нам нужно стать сильнее”,- заявил Алиев, добавив, что международного права не существует, что основным фактором является сила.

Эту мысль Алиев высказывает не впервые. Делает он это по каждому удобному поводу, отравляя собственное общество и осообенно молодое поколение арменофобией, питая их видением завоевания Армении. Алиев делает все, чтобы в исторической перспективе решение карабахской проблемы путем мирного переговорного процесса стало невозможно. Каким бы ни было урегулирование, даже если армянская сторона пойдет на позорную полную капитуляцию, Азербайджан все равно не остановится и будет неустанно выдвигать все новые и новые территориальные требования, либо прибегнет к войне, превратив армяно-азербайджанскую границу в постоянно действующий фронт.

Официальный Ереван отреагировал на заявление Алиева на уровне замминистра иностранных дел Шаварша Кочаряна. Отвечая на вопрос агентства “Арменпресс”, Кочарян сказал: “Откровенные требования Азербайджана по отношению к территориям РА доказывают, почему международное сообщество должно признать независимость Нагорно-Карабахской Республики, а Азербайджан должен понести международную ответственность за развязывание военной агрессии против НКР и ее последствия”.

Складывается впечатление, что во избежание обвинений в бездействии отреагировать на заявления Азербайджана делегировали Шаварша Кочаряна, независимо от того, какое отношение имеет такой ответ к политике армянской стороны по Армении, Арцаху и карабахской проблеме. В частности, не совсем понятно, каким образом Ереван может потребовать от международного сообщества признать независимость Арцаха, если сама Армения этого не сделала. Непонятно также, как Азербайджан должен понести международную ответственность за развязанную против Арцаха военную агрессию, если спустя 12 лет после заключения перемирия эта страна может без каких-либо последствий прибегать к новой военной агрессии против Арцаха.

МИД РА говорит о признании Нагорного Карабаха международным сообществом и привлечении Азербайджана к ответственности в рамках международного права, но при этом не предпринимает никаких шагов ни в одном, ни в другом направлении. Более того, свою внешнюю политику МИД РА строит на прямо противоположной концепции. После апрельской войны прошло семь месяцев, но, несмотря на заверения, никаких шагов в направлении начала международного правового процесса по привлечению Баку к ответственности за совершенные азербайджанской армией военные действия МИД не предпринял. Шаварш Кочарян говорит о необходимости признания независимости НКР, между тем Ереван даже после апрельской войны согласен отложить на неопределенное время уточнение вопроса о статусе НК, то есть вести переговоры с Азербайджаном вокруг мадридских принципов, включающих четкое условие окончательно снять этот вопрос с повестки. В таком случае какое государство, какая международная организация может признать НКР?

8-9 декабря в Гамбурге состоится заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ, в рамках которого сопредседатели Минской группы запланировали встречу глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Официальный Ереван долгое время заявлял, что не предусматривает подобную встречу, что фактически означало отказ от нее. Казалось, что из-за отказа Азербайджана выполнить два основных обязательства в рамках венского и санкт-петербургского саммитов Ереван в конце концов решил отказаться от переговоров. Ереван как будто вернулся к политике предусловий, которая проводилась в течение короткого периода от венского саммита до санкт-петербургской встречи, настаивая на том, что не будет считать целесообразным участие в каких-либо перегеворах до тех пор, пока Азербайджан не выполнит взятые им обязательства.

Однако 1 декабря глава МИД РА Эдвард Налбандян в интервью радио “Свобода” неожиданно заявил, что не исключает встречу с Мамедъяровым в Гамбурге, хотя ее подтверждения пока нет.

На дипломатическом языке это означает, что Ереван даст или уже дал согласие на участие в этой встрече. Напрашивается вопрос: почему Ереван проявляет подобную изменчивость?

На днях Мамедъяров заявил, что встреча в Гамбурге может состояться в формате 2+3, то есть во встрече глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана могут принять участие министры иностранных дел трех стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. Участие вместо сопредседателей министров ИД трех стран на порядок повышает уровень встречи. Получается, что если бы Ереван отказался от встречи, то тем самым отклонил участие госсекретаря США и министров иностранных дел Франции и РФ. Это оказание дипломатического давления на Ереван с целью “усадить” его за стол переговоров любой ценой.

С другой стороны Азербайджан постепенно нагнетает напряженность на всех направлениях арцахско-азербайджанской линии соприкосновения, применяя в каждодневном режиме автоматические ручные гранатометы и минометы. Чем ближе конференция в Гамбурге, тем более разнузданными становятся действия азербайджанских вооруженных сил. Странным образом те же сопредседатели МГ проявляют к этому полное безразличие. С молчаливого согласия сопредседателей Баку вновь перешел к своей предапрельской тактике навязывания армянской стороне правил игры путем военного шантажа. В данном случае проведение встречи Мамедъяров-Налбандян крайне необходимо Баку для того, чтобы окончательно снять с повестки оьбязательства по внедрению дополнительных механизмов обеспечения перемирия, которые стали последствием его дипломатического поражения в Вене и частично в Санкт-Петербурге. Своим участием во встрече Ереван не только закроет тему саммитов и апрельской войны, но и даст понять, что готов сесть с Баку за стол переговоров под выстрелы азербайджанских минометов, гранатометов и снайперских огнестрельных средств.

Если Ереван столь уступчив в вопросе всего одной встречи, как тогда он может потребовать от международного сообщества признать Республику Арцах или наказать Азербайджан за агрессию?

Подобным поведением Ереван исключает и первое, и второе. Но когда язык без костей, когда все направлено на то, чтобы в глазах общественности играть в принципиальность, конечно, можно, сидя в своем кабинете, выдвигать пустые требования и под мугамы Алиева о завоевании Армении ехать в Гамбург, чтобы пожать руку Мамедъярову.

Фото: агенстство ФрансПресс