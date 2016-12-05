Иран и ЕАЭС могут создать зону свободной торговли

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян обсудил с Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи актуальные вопросы формирования зоны свободной торговли (ЗСТ) между Ираном и государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Тигран Саркисян поблагодарил Мехди Санаи за возможность обсудить направления торгового сотрудничества и отметил, что вопрос формирования зоны свободной торговли остается сегодня важнейшим аспектом конструктивного диалога между евразийским интеграционным объединением и Исламской Республикой Иран.

По словам председателя Коллегии ЕЭК, Иран находится в числе стран, приоритетных для ЕАЭС с точки зрения создания ЗСТ. При этом Президенты стран Союза неоднократно высказывались за углубление отношений между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

«Мы считаем, что в наших взаимоотношениях есть серьезный потенциал для стимулирования экономического роста», – сказал председатель Коллегии ЕЭК.

Мехди Санаи, в свою очередь, подчеркнул серьезность намерений Ирана в создании ЗСТ с государствами Союза и подтвердил заинтересованность страны в максимальном ускорении этого процесса.

«Иран поддерживает хорошие торгово-экономические отношения со всеми государствами ЕАЭС. Поэтому у нас есть все основания для формирования эффективного сотрудничества», – заявил Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации.

В заключение стороны поддержали предложение Мехди Санаи об организации в Иране конференции с участием научных и деловых кругов Исламской Республики для освещения работы ЕЭК, функционирования ЕАЭС и перспектив экономического взаимодействия между Ираном и государствами Союза.