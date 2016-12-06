Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Арменией и Азиатским банком развития

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял делегацию Азиатского банка развития (АБР) в Армении во главе с директором офиса АБР в РА Шейном Розенталем.

Глава Правительства выразил удовлетворение в связи с сотрудничеством с Азиатским банком развития и реализацией многочисленных эффективных программ в различных сферах. Коснувшись приоритетов деятельности Правительства РА, Премьер-министр представил детали реформ системы государственного управления, создания Центра стратегических инициатив и отметил важность возможного вклада АБР в эти процессы.

Шейн Розенталь высоко оценил взаимодействие с Арменией, отметив, что АБР проявляет гибкость в своих программах и готов не только продолжить поддержку совместных инициатив, но и изучить имеющиеся потребности и оказать содействие в вопросе воплощения в жизнь намеченных программой Правительства РА приоритетов.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся хода реализации совместных программ в сферах транспорта, энергетики, развития инфраструктур, оказания поддержки частному сектору, а также расширения сотрудничества. Премьер-министр отметил важность инициирования программ на основе государственно-частного партнерства, которые будут стимулировать развитие бизнеса и поручил ответственным лицам детально обсудить с АБР дальнейшие задачи.