Четверг, 22 декабря

Акция протеста перед "Америабанком"


Граждане, ведущие борьбу против Амулсарского золотоносного месторождения, провели сегодня акцию протеста перед центральным офисом "Америабанка". ЗАО "Америабанк" заключило  с компанией Lydian Armenia договор о предоставлении кредита в размере 24 млн долларов США, который будет использован на приобретение оборудования для Амулсарского месторождения. Участники акции зашли в "Америабанк" и в знак протеста закрыли имевшиеся там свои счета. Они призвали "Америабанк" отказаться от предоставления кредита добывающей компании. 


ՕбществоЭкология

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