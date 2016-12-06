Акция протеста перед "Америабанком"

Граждане, ведущие борьбу против Амулсарского золотоносного месторождения, провели сегодня акцию протеста перед центральным офисом "Америабанка". ЗАО "Америабанк" заключило с компанией Lydian Armenia договор о предоставлении кредита в размере 24 млн долларов США, который будет использован на приобретение оборудования для Амулсарского месторождения. Участники акции зашли в "Америабанк" и в знак протеста закрыли имевшиеся там свои счета. Они призвали "Америабанк" отказаться от предоставления кредита добывающей компании.