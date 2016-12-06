Сатеник Телфеджян подарила полученный в наследство земельный участок Харбердскому детдому

Премьер-министр Карен Карапетян принял гражданку Сатеник Телфеджян, которая выразила желание полученный от брата в наследство земельный участок 31,7 га в общине Харберд в порядке дарения передать Харбердскому специализированному детдому Министерства труда и социальных вопросов РА.

Премьер-министр Карапетян поблагодарил госпожу Телфеджян за инициативу: «Очень благодарен Вам за все, за Ваше беспокойство, желаю Вам всех благ».

В свою очередь, госпожа Телфеджян пожелала Премьер-министру успехов, отметив: «Я на последнем этапе своей жизни и сердечно желаю Вам успехов, чтобы моя родина достигла очень высокого уровня, я очень надеюсь».

Затем Сатеник Телфеджян и директор ГНКО «Харбердский специализированный детский дом» Арутюн Баласанян подписали документ о дарении земельного участка с нотариальным заверением.