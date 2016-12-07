Четверг, 22 декабря

Օбщество

Состоится мониторинг ОБСЕ



8 декабря, согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской Республики договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в направлении Аскеранского района НКР, северо-восточнее села Кенгерли.

С позиций Армии обороны НКР наблюдение будут осуществлять полевые помощники Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ  Геннадие Петрика (Молдова) и    Христо Христов (Болгария).

Власти НКР выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.


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