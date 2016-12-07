“Уверен, что решение все же найдется” – Ваче Тертерян о политической ситуации в Ванадзоре

Депутат Национального Собрания Эдмонд Марукян, касаясь обсуждаемого в НС проекта закона о внесении изменений в закон РА “О местном самоуправлении”, поинтересовался, учтена ли при разработке этого законопроекта ситуация, которая сложилась в Ванадзоре. По словам Марукяна, в Ванадзоре политическая сила не сформировала большинство, но имеет мэра. Помимо этого она не в состоянии созывать заседания, в результате чего они не проводятся.

В новом проекте закона указано, что если заседания совета старейшин не проводятся в течение шести месяцев, полномочия руководителя общины прекращаются.

Марукян поинтересовался у первого замминистра территориального управления и развития, учитывалась ли эта ситуация при разработке закона.

“Насколько я понимаю, в этих трех городах внедрена парламентская модель, в соответствии с которой если одна из сил теряет политическое большинство, она теряет и свое место премьера. Аналогичным образом если какая-либо сила не имеет большинства, то она не должна иметь своего мэра. В этом случае избирается новый мэр”,- отметил Э.Марукян.

Ваче Теретрян сообщил, что при разработчики закона не руководствовались конкретными ситуациями, а пытались представить общие решения. Что касается ситуации в Ванадзоре, то, по словам замминистра, это другой вопрос, поскольку заседания не то что не созываются, они не проходят.

В сложившейся ситуации должны быть найдены другие решения, поскольку не исключено, что заседание когда-нибудь состоится. Надо только продолжать работать, пока сложившаяся политическая ситуация не будет разрешена, добавил первый замминистра.

“Я уверен, что решение все же найдется. Я не вижу здесь тупикового конфликта. Сегодня между друмя силами нет консенсуса, но завтра он обязательно будет. Если так пойдет и дальше, значит, нам придется описывать механизмы для всех случаев жизни. Это политический процесс, который получит свое решение”,- отметил Ваче Тертерян.