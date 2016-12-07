Грант Багратян: “Мы должны принять закон, в котором полно недостатков”

“Мы должны принять закон, в котором полно недостатков”,- заявил сегодня в Национальном Собрании депутат парламентской фракции Армянского национального конгресса Грант Багратян, касаясь обсуждаемого проекта закона о внесении изменений в закон РА “О местном самоуправлении”.

По словам Багратяна, ст.3 закона устанавливает местные пошлины и платежи, однако необходимо окончательно уточнить понятия “налог”, “пошлина”, “платеж”.

В проекте депутату понравилось предложение о повышении налога на имущество, тем не менее он на 90 процентов против этого законопроекта. В стране с таким развитием, как наша, когда ВВП на душу населения составляет 8-9 тыс. долларов, налог на имущество должен составлять как минимум 1,5%, отметил Грант Багратян.