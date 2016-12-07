В Арарате на территориях школ и детсадов обнаружено высокое содержание тяжелых металлов

В образцах почвы, взятых в известном своей горнодобыващей промышленностью городе Арарате, обнаружены довольно высокие концентрации арсениума – 7.35-23.94 мг/кг, что в среднем в 6,5 раза превышает действующий в РА стандарт земли. Отметим, что мониторинг проводился в трех детских садах, четырех основных и одной средней школах, которые посещают 2347 детей.

Мониторинг был проведен Центром ответственной горнодобывающей промышленности Американского университета Армении (АУА). Специалисты экспертной группы пришли к выводу о необходимости проведения более глубоких исследований с тем, чтобы связять содержание арсениума в почве в Арарате с деятельностью добывающих компаний, что позволит выявить или исключить причинно-следственную связь.

Концентрация меди в образцах почвы превышает норму в среднем в 14.7 раза. Концентрация свинца составляет 35.5 мг/кг, что чуть больше принятого в РА стандарта земли. С другой стороны, зафиксированные в нашем законодательстве стандарты чуть выше международных. Специалисты считают, что принятый в Армении стандарт этого ядовитого металла нуждается в пересмотре.

По результатам исследований образцов питьевой воды высокие концентрации тяжелых металлов не были обнаружены. Дело в том, что питьевая вода поступает в общину Арарат из источника в Гарни, который находится в Гарнийском ущелье, в 36 километрах от общины, следовательно, далеко от перерабатывающей и добывающей деятельности. Специалисты АУА предлагают государственным структурам изучить возможную загрязненность тяжелыми металлами оросительной воды в Арарате в результате деятельности горнодобывающих компаний.

Отметим, что Арарат считается одним из промышленных центров Армении. Основным здесь является производство цемента, известкового камня и асбестоцемента. В городе действует крупный цементный завод – “Арарат цемент”, деятельность которого существенно увеличивает содержание пыли в воздухе.

В Армении добывающая промышленность всегда имеет хозяина, в то время как окружающая среда бесхозна

По соседству с цементным заводом находится Араратский завод по переработке золота – “ГеоПроМайнинг”, который был основан в 1970-х годах. Завод добывает золото на Соткском месторождении. Процесс добычи включает измельчение руды, а затем извлечение золота путем использования нитрата цианида. Вязкая масса, получаемая в результате химического процесса с использованием нитрата цианида, ядовита и содержит ряд тяжелых металлов – свинец, арсений, хром, ртуть и т.д.

Объем хвостохранилища Араратского завода по переработке золота составляет 12 млн кубометров, из которых 10 млн кубометров по положению на 2012 г. уже заполнены.

Различные исследования свидетельствуют о существовании экологической проблемы загрязненности воздуха в общине Арарат. В 2003-2008 гг. СМИ сообщили о произошедших на заводе как минимум 10 ЧП, из-за которых содержащая цианид вязкая масса распространилась на соседние сельскохозяйственные земли и территории рыбоводческих хозяйств, вызвав падеж коров и рыб.

Отметим, что экологическая ситуация в городе не мешает местным властям каждый год с большим размахом отмечать День земледельца и День металлурга.

На снимке: 14 июля 2014 г. араратцы ваместе с мэром города Айком Айкяном и послом РФ в Армении Иваном Волынкиным отмечают День земледельца и металлурга.