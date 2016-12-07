“Пока я пытался что-то сказать, он начал ругаться и наносить удары мне по лицу”

Сегодня во время одного из перерывов между заседаниями Национального Собрания, когда брифинг для СМИ уже закончился, депутат Рубик Акопян “пригласил для беседы” журналиста газеты “Грапарак” Ваге Макаряна. И в это время, по словам Ваге, Акопян начал бить кулаками по его лицу и ругаться матом.

“Я увидел, что он отвечает на вопросы журналистов, и подошел, чтобы задать свои вопросы, так как мне было интересно узнать, как депутат представляет политическое будущее. Когда я подошел, он говорил о Дашнакцутюн, об идеологии этой партии. Я спросил его: г-н Акопян, как Вы одним словом сформулируете идеологию Дашнакцутюн? Он посоветовал мне почитать книги”,- рассказал Ваге Макарян.

Затем журналист попытался объяснить депутату смысл своего вопроса, но Акопян заявил, что он не поймет ответ на этот вопрос. Ваге, поняв, что депутат не хочет отвечать на его вопросы, не стал продолжать беседу.

Когда Рубик Акопян начал говорить об оппозиции, журналист вновь обратился к нему с вопросом о том, кого он видит в оппозиционном поле и какое направление оппозиции ему ближе всего. Это вызвало гнев депутата, и он заявил, что не будет отвечать на вопросы журналиста, так как тот все равно не поймет смысл его ответа.

Ваге Макарян утверждает, что депутат все время пытался спровоцировать ссору, обвинив журналиста в отсутствии культуры. В ответ Макарян сказал, что в отличие от депутата у него есть культура, так как он в разговоре не пускает в ход руки и ноги и не оскорбляет.

“Потом он перешел на пацанский стиль: а ну-ка пойди сюда, мне надо тебе кое-что сказать. Мои коллеги запретили мне идти к нему. Тогда он снова подозвал меня: пойди сюда, кому это ты даешь уроки? Стоявшим рядом со мной журналистам он сказал, что должен мне кое-что объяснить. Мы спустились вниз, в подвальное помещение, где нет ни света, ни видеокамер. Я понял, что здесь что-то не так. Он мне говорит: давай, объясняй. Пока я пытался что-то сказать, он начал ругаться и бить меня по лицу”,- рассказал журналист.

На шум и ругательства прибежали люди. После этого Акопян ушел, угрожающе заявив: “Если тебе есть что сказать, приходи и увидишь, что я стобой расправлюсь не только здесь…”

Журналист не собирается обращаться в полицию или Комиссию по этике НС, так как знает о предыдущих подобных случаях, когда депутаты оставались безнаказанными.

Немногим ранее офис Защитника прав человека распространил пресс-релиз, в котором отмечалось, что сведения об инциденте между журналистом газеты “Грапарак” и депутатом Национального Собрания вызывают крайнюю обеспокоенность.

“Мы надеемся, что все детали будут объективно установлены в максимально сжатые сроки. Этот случай будет находиться в центре моего непосредственного внимания. Я приложу все усиля, чтобы исключить в дальнейшем подобные инциденты. Нет никаких причин для оправдания насилия в ротношении журналиста, осуществляющего свою профессиональную деятельность”,- говорится в пресс-релизе ЗПЧ.