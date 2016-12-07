Президент принял вице-президент ВБ по региону Европы и Центральной Азии Сирила Мюллера

Президент Серж Саргсян сегодня принял вице-президента Всемирного Банка по региону Европы и Центральной Азии Сирила Мюллера.



Приветствуя очередной визит Сирила Мюллера в нашу страну, Президент подчеркнул, что это ещё одно свидетельство прочных партнёрских отношений Армении и Всемирного Банка. Президент Республики высоко оценил роль Всемирного банка в деле социально-экономического развития Армении, подчеркнув, Банк изначально в нашей стране рассматривался не только в качестве источника финансирования инвестиционных проектов, а также надёжного партнёра, помогающего в проведении экономических реформ и развитии человеческих ресурсов.



Серж Саргсян выразил надежду, что налаженное между Арменией и Всемирным Банком партнёрство сохранит сформированные положительные традиции и опыт, а программные направления получат новое качество, наилучшим образом отображая глобальные экономические вызовы, региональные процессы и особые, присущие отдельным странам, тенденции и политические приоритеты.

Обоюдно подчёркнута важность непрерывной реализации реформ в Армении, обеспечивая посредством стимулирования экспорта и повышения конкурентоспособности стабильный экономический рост. Президент Республики подчеркнул, что Армения будет настойчива в деле реализации реформ, направленных на улучшение экономической среды.



Памятуя о том, что сегодня годовщина разрушительного спитакского землетрясения, вице-президент Всемирного банка отметил, что ВБ начал осуществлять свои программы в Армении в пострадавших от землетрясения населённых пунктах посредством реализации восстановительных проектов и в дальнейшие годы с успехом развивал взаимодействие, вовлекая самые разные отрасли экономики Армении. "В будущем году мы будем отмечать 25-летие нашего партнёрства с Арменией, и мы теперь в тех отраслях, в которых можем успешно осуществлять наши новые проекты, проводим оценочные и диагностические работы. Заверяю Вас, что ВБ приложит все усилия для того, чтобы помочь Армении в деле её прогресса",- сказал вице-президент ВБ Сирил Мюллер.