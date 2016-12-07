Обсуждены различные вопросы дальнейшего сотрудничества между Правительством РА и ВБ

Премьер-министр Карен Карапетян принял вице-президента Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирила Мюллера.

Отметив важность предоставляемой нашей стране со стороны ВБ финансовой и технической помощи, Премьер-министр отметил, что Правительство заинтересовано в углублении дальнейшего сотрудничества и повышении эффективности и адресности осуществляемых программ. Карен Карапетян предложил рассмотреть возможность вовлечения ВБ в направлении реформ системы государственного управления, а также деятельности создаваемого Центра стратегических инициатив.

Сирил Мюллер счел эффективным взаимодействие с армянскими партнерами и выразил готовность ВБ к дальнейшему тесному сотрудничеству в направлении реализации реформ и программных приоритетов Правительства РА, а также развития малого и среднего бизнеса.

Говоря об улучшении бизнес-среды, Карен Карапетян подчеркнул, что Правительство будет твердо идти в направлении создания максимально прозрачного и конкурентного поля для бизнеса и добавил, что другого пути нет. Премьер-министр отметил, что видит развитие экономики Армении также в контексте эффективного регионального сотрудничества.