PFA выпустил доклад, посвященный конституционной реформе в Армении

6 декабря 2016 года исполнился год со дня проведения референдума о конституционной реформе в Армении. Ровно год назад граждане страны пришли на избирательные участки, чтобы выразить свое отношение к поправкам в Конституцию, предложенным исполнительной властью для перехода страны от президентской к парламентской форме правления.

Независимые наблюдатели отметили, что референдум создает легальную почву для бессрочного нахождения у власти президента Сержа Саргсяна, чей второй срок в качестве главы государства истекает в 2018 году. Конституция Армении запрещает избрание Саргсяна президентом республики в третий раз. Однако реформа открыла для политика дорогу к бессрочному руководству страной уже в должности премьер-министра, в руках которого будет сосредоточена вся полнота власти. Систематическая коррупция, непотизм и невиданная прежде экономическая стагнация стали основными вехами правления президента, пришедшего к власти в 2008 году с помощью массовых нарушений на выборах и повсеместного применения полицейской силы.

Доклад «Референдум о конституционной реформе в Армении 2015 года», выпущенный сегодня, представляет свидетельства нарушений и подтасовок на избирательных участках 6 декабря 2015 года. В результате анализа статистических и эконометрических данных были сделаны следующие выводы:

- Официальные данные о явке не соответствуют действительности, они грубо преувеличивают реальное число проголосовавших избирателей;

- Статистическое распределение ответов «Да» и «Нет» на вопрос референдума являются самыми аномальными показателями зарегистрированными на выборах в Армении с 2008 года;

- Необычно высокая явка избирателей отразилась в ответе «Да» на вопрос референдума;

- Искусственно раздутые данные о явки избирателей соотносятся с факторами, которые восприимчивы к подтасовкам и манипуляции;

-В результатах референдума очевидно масштабное и статистически важное влияние «эффекта наблюдателя», что свидетельствует о манипуляции результатами;

-Процент недействительных бюллетеней соотносится с ответом «Нет», что предполагает подтасовки и нарушения.

Свидетельства международных и местн ых наблюдателей, жителей Армении и пользователей социальных сетей подтверждают наши эмпирические выводы о присутствии широко распространенных несостыковок и систематических подтасовок в ходе референдума. Целостность процедуры была нарушена, в связи с чем официальный результат не отражает волю граждан Армении.

Как отметил член исполнительного совета Policy Forum Armenia Завен Каладжян: «В нашем докладе представлены данные, которые свидетельствуют об отказе избирателей от конституционных поправок, предложенных администрацией Саргсяна. Наше исследование совместимо с данными о других голосованиях в недавней истории Армении, отмеченной постоянными нарушениями на выборах со стороны правящего режима».

Доклад служит напоминанием о масштабах и изощренности нарушений на выборах в стране, а также предупреждением о том, что требуется значительно большее число активных наблюдателей и усилий с их стороны что-бы помешать отлаженной работе по подтасовке и манипуляции результатами, благодаря которой администрация Саргсяна всегда получает нужный ей результат выборов. Формально республика является электоральной демократией, однако опыт 25 лет независимости показывает, что традиционные механизмы для влияния на власть и политического выражения не работают в реалиях постсоветской Армении. Авторитарная власть использует выборы, чтобы обеспечить видимость легитимности. В связи с этим PFA поддерживает недавнее заявление посольства США в Армении, в котором нарушения на выборах в Армении названы «вопросом политической воли».

Четырехдневная война в апреле и политический кризис в июле 2016 года свидетельствуют о том, что социального контракта между администрацией Саргсяна и народом Армении больше не существует. Низкий уровень жизни и систематическое нарушение прав человека уже не обеспечивают ни мира в Арцахе, ни минимального экономического роста: администрация Саргсяна оказалось неспособной выполнить свою часть сделки. Последние события также продемонстрировали наличие в армянском обществе сил, которые готовы идти на крайние меры, чтобы остановить превращение республики в подконтрольную России диктатуру.

Армении требуется не новая конституция, а новое поколение политических лидеров, которые превратят существующие законы в подлинный инструмент демократии и эффективного управления, который гарантирует развитие, процветание и безопасность нашей родины. Существующий статус-кво не жизнеспособен и приведет лишь к дальнейшим потрясениям и беспорядкам.

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Policy Forum Armenia — независимый аналитический центр, созданный с целью формирования экспертного поля в вопросах экономического развития, национальной безопасности и гражданского общества в Армении. Специальный доклад и другие материалы PFA, анализирующие главные события в Армении и диаспоре, доступны по ссылке www.pf-armenia.org/reports.

Исполнительный совет Policy Forum Armenia,

Вашингтон, округ Колумбия