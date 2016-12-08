Инвестиции в Финляндии владельца гостиницы “Двин”, почетного консула РА вызвали подозрения

Инвестиции, осуществленные в Финляндии почетным консулом РА в Крыму, предпринимателем Артаком Товмасяном и его российским коллегой, вызвали подозрения. Финская телевещательная компания (Finnish Broadcasting Company, YLE) заинтересовалась тем, почему армянский предприниматель решил осуществить инвестиции в завод, который был признан банкротом и работал с убытками.

Наши коллеги-расследователи из этой компании выяснили, что споры вокруг сделок с этиму заводом и между его собственниками рассматриваются в судах Хельсинки и Амстердама. Не исключено также, что армяно-российские инвестиции в небольшом финском городке Юанкоски имеют отношение к хищению денег в российском Первом Республиканском Банке, чью лицензию Центральный банк РФ отозвал в мае 2014 г. Последний владелец банка, армянин Гагик Балаян и замдиректора по финансовой линии Сергей Айрапетян подвергаются в России уголовному преследованию. Их обвиняют в хищении средств в крупном размере. Согласно обвинению, в этих сделках банк использовал компанию, принадлежащую Артаку Товмасяну.

Кто такой Артак Товмасян

Артак Товмасян родился в Ереване, где и сегодня прописан как гражданин РА. Он работал кузнецом на ереванском автомобильном заводе “ЕрАз”. В 1990 г. окончил Ереванский институт народного хозяйства, в 1993-ем – Университет марксизма-ленинизма. Занимался предпринимательством. В 2002 г. занял дипломатическую должность почетного консула РА в Крыму. С 2005 г. является советником председателя исполнительного комитета СНГ. Председатель совета Фонда национального развития и содействия науке, культуре и спорту “Созвездие”.

Артак Товмасян имеет тесные связи с властями Армении. В апреле прошлого года начальник Полиции РА Владимир Гаспарян наградил его медалью за укрепление сотрудничества. А на праздновании 50-летия Товмасяна в сентябре этого года присутствовал президент РА Серж Саргсян.

Помимо выполнения обязанностей почетного консула Артак Товмасян развивает деятельность в различных сферах бизнеса. В Армении он инвестировал крупные суммы в реконструкцию гостиницы “Двин”. Правительство одобрило прект реконструкции, о чем Hetq.am уже писал.

Туманное б удущее финских инвестиций

Небольшой городок Юанкоски расположен в центральной части Финляндии. Здесь живет 5000 человек. Когда в 2008 г. самый крупный в городе картонный завод Stromsdal обанкротился, потеря 227 рабочих мест ощутимо сказалась на местном населении.

Министерство экономики Финляндии и мэрия Юанкоски обратились в консалтинговую компанию, которая должна была найти нового инвестора для завода. Поиски длились два года. Кандидатов было несколько, но выбор остановился на предпринимателе с украинскими корнями Валерии Саморизе, который представлял голландскую компанию Pehami B.V. Самориз выразил готовность перезапустить завод, однако опыта работы на таком предприятии он не имел. Мэрии Яанескоки показалось, что предприниматель собирается вложить собственные средства, о чем мэр сообщил нашим коллегам из финского средства информации. Однако у Валерия Самориза и его голландской компании Pehami B.V․ было только 6 млн евро. Остальную сумму должна была вложить “Финвера”. Это основанная правительством Финляндии государственная компания, которая специализируется в оказании финансового содействия компаниям. “Финавера” предоставила кредит в размере 6,25 млн евро, однако проект требовал большей суммы.

Коммерческие банки отказались предоставить кредиты обанкротившемуся заводу во главсе с неопытным владельцем. Мэрия решила помочь новоявленному предпринимателю и выступила гарантом Валерия Самораза. После этого банк согласился выделить 6,25 млн евро. Запуск завода обошелся в 18,5 млн евро. Предприятие проработало 2,5 года, в течение которых понесло убытки на сумму 22 млн евро. В 2013-ом завод подал официальную заявку на начало процесса диверсификации долга. В 2014 г. районный суд Северного Саво принял иск компании. Свыше 90% ее долга было прощено. В результате, как сообщила финская телевещательная компания, налогоплательщики Юанкоски и правительство Финляндии потеряли 10 млн евро.

В июне этого года правила игры изменились. В Юанкоски прибыла новая группа инвесторов, которые заявили, что по решению амстердамского суда взяли голландскую компанию Pehami B.V. под свой контроль, а Валерия Самориза уволили.

Новые инвесторы представились собственниками кипрской компании Milini Holding. По словам юриста компании Александры Скобиа, Milini Holding является реальным инвестором голландской Pehami B.V. До сегодняшнего дня в эту компанию вложено 11 млн евро. Напомним, что в судах Хельсинки и Амстердама до сих пор длятся споры между собственниками.

С помощью коллег Hetq.am из Финской телевещательной компании и OCCRP мы выяснили, что акционерами зарегистрированной на Кипре компании Milini Holdings являются А.Телепнёв и зарегистрированная в Белизе компания Threepwood Investments. В беседе с нашим финским коллегой юрист Скоблиа подтвердила, что Threepwood принадлежит Артаку Товмасяну.

В 2014 г. компания Milini Holdings получила от Threepwood Investments 5 млн евро. В реестре Кипра зафиксирован займ на сумму 2,5 млн евро (11/6/2014), однако Александра Скоблиа в одном из своих ответов указала 5 млн евро.

Гагик Балаян – слева. Фото: http://kommersant.ru

В российской прессе, а также в принятом в августе с.г. решении Московского арбитражного суда отмечается, что Гагик Балаян посредством находящейся под его контролем компании Threepwood Investments до банкротства банка вынес оттуда деньги. В решении суда говорится, что Гагик Балаян и Артак Товмасян – друзья детства.

Товмасян опроверг эту информацию. В интервью Hetq.am он отметил, что с Гагиком Балаяном они не друзья детства, знает его 19 лет.

«Мы разместили наши средства, которые были свободны на тот момент, в банке, в котором имели текущие счета. Когда мы заметили, что банк не может обслуживать наши заявления, которые мы дали для перечисления, а это длилось почти два месяца, мы начали более активно с ними вести переговоры о расчете всей суммы, потому что мы дали только часть на транзакцию. Они не могли выполнить и тянули – сегодня-завтра. Когда начали разбираться, узнали, что естьу банка вопросы. Естественно, как любой акционер и собственник своего капитала мы начали искать, по какому пути можем выводить наши средства. С Балаяном было обсуждение вопроса, как мы можем взять наши средства обратно. С целью оздоровления климата и финансовой ситуации банка они нам предложили взять кредитный портфель банка”,- рассказал Артак Товмасян.

Армянскую версию интервью с Артаком Товмасяном можно прочитать здесь.

Видео: Саро Багдасарян

Проконсультировавшись с финансистами, они решили забрать часть денег, а остальную часть оформить в дальнейшем. По словам А.Товмасяна, через три недели после оформления этой части кредитного портфеля у банка отозвали лицензию.

“Как обычно ведутся аналогичные дела в России. Все сделки, которые были заключены с момента отзыва лицензии, полгода назад, все сделки аннулировали. Потому что когда отзывают лицензию, туда заходит АСВ - Агентство по страхованию вкладов, и оно начинает управлять. Наша компания оказалась в этой ситуации. Мы подали в суд. Один суд мы выиграли, потом другим апелляционным судом было принято решение отменить перевод. Мы согласились и стали кредиторами”,- продолжил предприниматель.

Иосиф Кобзон отказывается от своей доли акций гостиницы “Двин”?

Как видим, предприниматель Артак Товмасян имеет большой опыт работы с офшорными компаниями. Напомним, что реконструкцию ереванской гостиницы “Двин” осуществляет зарегистрированная на Кипре компания “Кавказская коммуникационная группа Си Си Джи”, за которой стоят две другие офшорные компании – зарегистрированная в Белизе BERFARQ INVESTMENTS LIMITED и зарегистрированная на Британских Виргинских островах JADIS SERVICES INC.

Артак Товмасян признался, что компания BERFARQ INVESTMENTS LIMITED принадлежит ему, за второй стоит российский певец Иосиф Кобзон. Однако, по словам Товмасяна, из-за проблем со здоровьем Кобзон начал процесс выхода из проектов.

По данным реестра юридических лиц Минюста РА кроме гостиницы “Двин” Артак Товмасян владеет также 50% акций ООО “Вестдиа Медиа”. Акции армянской компании он делит с зарегистрированной в РФ одноименной компанией. Однако эта сфера, по словам предпринимателя, находится в состоянии стагнации.

Представленные в этой статье бизнес-деятельность и партнеры Артака Товмасяна

Свержение власти в Украине повлияло на бизнес почетного консула

Со свержением бывшего президента Украины упадок начался и в бизнес-деятельности Артака Товмасяна в этой стране. Предприниматель имел тесные связи с бывшим президентом Януковичем и его предшественниками. В 2004 г. почетный консул-предприниматель был награжден президентом Украины. Кроме того, он был советником министра транспорта этой страны.

Вместе с депутатом украинского парламента Оксаной Елмановой Товмасян основал компанию FIM Capital, которая занималась управлением активами. Однако после событий на Майдане деятельность компании пошла на спад, к тому же Елманова больше не была депутатом, а ее родные покинули страны, хотя Артак Товмасян утверждает, что сама Елманова осталась в Украине. Что касается украинских инвестиций, то они действительно сократились.

В России предприниматель приступил к реализации проекта производства биотоплива, часть которого будет использоваться для работы завода в Юанкоски. Артак Товмасян убежден, что в случае правильного управления можно не только реанимировать завод, но и получать прибыль. А через 5-6 лет они, возможно, продадут финские активы и уедут из Финляндии.

На верхнем снимке: картонный завод в Юанкоски и Артак Товмасян