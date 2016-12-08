Рубик Акопян об инциденте в парламенте

Депутат Рубик Акопян во время заседания Национального Собрания коснулся, по его словам, “неприятного инцидента”, который произошел вчера в парламенте.

“Мне очень жаль, что в связи с этим некоторые сайты и социальные сети дали отрицательную оценку недостойному парламента инциденту. Но хочу также сказать, что другой стороной инцидента был не журналист, а хулиган, чьи дальнейшие действия я пытался предотвратить. Уважаемые представители информационного поля, вы правильно делаете, что критикуете насилие, но я бы попросил вас задуматься над тем, имеют ли право журналисты, которые выполняют заказ газеты, главного редактора, заниматься журналистикой”,- сказал депутат.

Акопян также заявил, что “высоко” оценивает журналистику, относится к этой сфере очень требовательно, поэтому хочет, чтобы в этом поле были журналисты, а не “интриганы и неучи”.