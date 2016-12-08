Четверг, 22 декабря

Օбщество

Президент Серж Саргсян отправился с рабочим визитом на границу Республики, затем - в Арцах



Президент РА, Верховный главнокомандующий вооружёнными силами Серж Саргсян сегодня отправился с рабочим визитом о одну из юго-восточных военных частей Республики Армения.

Президент в сопровождении Министра обороны РА и представителей высшего командного состава вооружённых сил РА в месте постоянной дислокации военной части ознакомился с боевой готовностью части, после чего совершил экскурсию по сданному в эксплуатацию недавно построенному военному городку, ознакомился с созданными условиями и пообедал вместе с ними в солдатской столовой.
Президент Серж Саргсян премировал ряд отличившихся в ходе несения службы военнослужащих.

Президент затем с рабочим визитом отправился в Нагорно-Карабахскую Республику.


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