Президент Серж Саргсян отправился с рабочим визитом на границу Республики, затем - в Арцах

Президент РА, Верховный главнокомандующий вооружёнными силами Серж Саргсян сегодня отправился с рабочим визитом о одну из юго-восточных военных частей Республики Армения.

Президент в сопровождении Министра обороны РА и представителей высшего командного состава вооружённых сил РА в месте постоянной дислокации военной части ознакомился с боевой готовностью части, после чего совершил экскурсию по сданному в эксплуатацию недавно построенному военному городку, ознакомился с созданными условиями и пообедал вместе с ними в солдатской столовой.

Президент Серж Саргсян премировал ряд отличившихся в ходе несения службы военнослужащих.

Президент затем с рабочим визитом отправился в Нагорно-Карабахскую Республику.