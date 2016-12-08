8-го декабря в рамках проходящего в Гамбурге 23-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, министр иностранных дел Эдвард Налбандян встретился с главой МИД Германии, Действующим председателем ОБСЕ Франк-Вальтером Штайнмайером.

В контексте германского председательства в ОБСЕ состоялся обмен мнениями относительно деятельности организации, вопросов повестки министерского совета в Гамбурге.

Министр Налбандян высоко оценил содействие германского председательства в ОБСЕ усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на исключительно мирное разрешение Нагорно-Карабахской проблемы.

В контексте процесса карабахского урегулирования Эдвард Налбандян обратил внимание Действующего председателя ОБСЕ Франк-Вальтера Штайнмайера на то обстоятельство, что Азербайджан отказывается от претворения в жизнь достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей, направленных на создание соответствующих условий для продвижения вперед процесса урегулирования, более того продолжает обострять ситуацию на линии соприкосновения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом.