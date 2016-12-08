Вышел в свет первый номер литературного журнала "Локомотив"

В библиотеке "Мирзоян" Американского Университета Армении состоялся вечер, посвященный выходу в свет первого номера литературного журнала "Локомотив". "Это первое в Армении и регионе литературное издание подобного рода, в котором представлены в основном зарубежные писатели, чьи произведения вынесены на суд международной общественности именно из Армении",- сказал учредитель и редактор журнала Арто Ван. Уже вышел в свет первый номер, в который вошли произведения авторов из США, Великобритании и других европейских стран.