Краски Ераноса (фотоистория)

Еранос - гора, находящаяся всего в 30 км от Еревана, на границе Араратской и Котайкской областей. По сравнению с другими горами Армянского нагорья Еранос имеет небольшую высоту - 1824 м над уровнем моря. Зато отсюда открывается прекрасный вид на Азатское ущелье, а в ясную погоду можно увидеть горы Гегама, Ара, Арарат, Арагац, а также столичные многоэтажки и телевышку.

В это воскресенье Hetq.am вместе с походной группой ArmLand поднялся на Еранос.