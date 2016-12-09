Концентрация свинца в бытовых красках достигает опасной черты

Общественная организация “Армянские женщины во имя здоровья и здоровой окружающей среды” совместно с американской лабораторией “Форенсик Аналитикл” изучила ассортимент импортируемых в Армению эмалевых красок и выяснила, что в большинстве из них содержание свинца превышает норму.

В Армению краски импортируются из 34 стран. Организация изучила лишь 49 видов красок четырех цветов – белый, желтый, красный, зеленый, выпускаемых 20 различными торговыми марками в семи странах. В 11 исследованных образцах количество свинца превышало предельно допустимую концентрацию (5000 ppm). При этом принятая в в Армении ПДК - 0,5% в 5000 ppm, или сухого вещества – уже в 56 раз превышает международную норму (90 ppm).

В 29 исследованных образцах содержание свинца превышало международный стандарт. В 9 образцах было обнаружено представляющее опасность количество свинца (выше 10000 ppm). Исследования не охватили краски, предусмотренные для автомобилей, которые в домашнем хозяйстве обычно не используются.

Самая высокая концентрация выявлена в бытовой краске желтого цвета иранской торговой марки “Алван Эмпайр” - 180000 ppm, или 18% сухого вещества. Если бы исследования охватили все виды красок, то картина могла бы быть еще более ужасной.

Перечень красок с самой высокой концентрацией свинца в миллионной части массы:

Отметим, что норма использования свинца чаще всего была нарушена в желтых красках, и именно в них концентрация свинца достигала опасной черты.

Исследование было проведено в рамках акции IPEN по исключению наличию свинца в красках. IPEN – это сеть международных неправиельственных экологических организаций, членом которой является ОО “Женщины во имя здоровья и здоровой окружающей среды”. IPEN и страны-участники сети пытаются добиться того, чтобы к 2020 г. производство красок с высоким содержанием свинца было исключено.

Воздействие свинца сохраняется в течение всей жизни

Свинец – ядовитый металл, который негативно сказывается на здоровье человека и окражающей среде. На здоровье детей воздействуют даже самые минимальные количества свинца. Это воздействие носит необратимый характер и может длиться всю жизнь. В промышленно развитых странах применение подобных красок было запрещено свыше 40 лет назад. Производитель использует свинец в различных целях. Например, в качестве пигмента, который делает краску непрозрачной, защищает ее от воздействия солнечных лучей. Соединения свинца часто используются в качестве катализатора и сиккатива.

Помощник руководителя отдела экологического здоровья ОО “Армянские женщины во имя здоровья и здоровой окружающей среды” Кнарик Григорян в беседе с Hetq.am отметила, что правительство Армении должно разрешить импорт только эмалевых красок с низким содержанием свинца, а также пересмотреть национальную норму предельно допустимой концентрации этого металла. С этой целью необходимо внести изменение в приказ министра здравоохранения от 11 сентября 2014 г. “О санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях, выдвигаемых товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам”.

В этом нормативном акте установлено, что в лакокрасочных материалах металлы первой группы опасности должны составлять не более 0,5% в сухом остатке. По сравнению с международными нормами это уже высокая степень.

Изученные бренды, в которых концентрация свинца была меньше международного стандарта (менее 60 ppm):

Следующая проблема заключается в том, что на тарах изученных красок в большинстве своем нет информации о наличии в них свинца или об опасности красок, содержащих этот металл. Из 49 красок лишь на двух упоминалось о наличии свинца (речь идет о красках двух разных цветов российской торговой марки “Спекко”), да и то в одном случае информация была ошибочной. А вообще на рынке красок маркировка содержит скудную информацию об их составе.

Контроль никогда не осуществлялся на высоком уровне

Примечательно, что в 2011 г. эколого-культурная общественная организация “Хазер” инициировала изучение концентрации свинца в бытовых красках, однако государственные органы не отреагировали надлежащим образом на результаты исследования. Контроль за промышленной продукцией осуществляет Инспекционный орган по контролю рынка Министерства экологии РА, который раньше назывался Государственной инспекцией по контролю рынка.

Hetq.am адресовал руководителю этого органа Левону Халикяну несколько вопросов с целью выяснить, предпринял ли Инспекционный орган какие-либо шаги после проверок, проведенных организацией “Хазер”, а затем и ОО “Армянские женщины во имя здоровья и здоровой окружающей среды”. Оказалось, не предпринял.

По словам Халикяна, Инспекционный орган был создан по решению правительства от 10 сентября 2015 г., а деятельность начал в мае 2016 г. Государственная инспекция по контролю рынка была распущена, а вместо нее создан инспекционный орган. Но, по большому счету, это было формальное изменение.

На вопрос, имеет ли Министерство экономики или другие государственные структуры соответствующую лабораторию, где можно проверить концентрацию свинца в бытовых красках, Левон Халикян ответил: “В настоящее время на территории РА действуют лаборатории, котрые могут установить состав красок”

В своем ответе Халикян отметил, что все вопросы, в частности по сертификации и маркировке, регулируются решением правительства РА от 18 ноября 2004 г. Согласно этому решению, для лакокрасочных материалов, состоящих из двух и более компонентов, наличие дополнительных данных о составе обязательно.

Исследования Hetq.am показали , что большинство имеющихся на рынке красок не содержит конкретных данных о составе. На таре указано, что использованы пигменты, но не говорится, о каких пигментах и каких пропорциях идет речь. Кроме того, на красках отсутствует маркировка на армянском языке.

Продажа товаров, которые противоречат требованиям решения правительства, должна быть пресечена или запрещена по распоряжению руководителя Инспекционного органа, говорится в письменном ответе Левона Халикяна на запрос Hetq.am. В нем также отмечается, что Инспекционный орган составил план проверок на 2017 г., который включает ряд хозяйствующих субъектов, импортирующих синтетические лаки и краски.

“Инспекционный орган сообщает, что поднятая Вами проблема будет тщательно изучена в ходе предстоящих в ближайшее время проверок. С целью эффективного выполнения функций Инспекционным органом просим предоставить информацию о тех хозяйствующих субъектах, которые, согласно Вашему запросу, нарушили установленную норму содержания свинца”,- говорится в ответе.

Интересно будет проследить, что изменится на рынке красок после этой публикации.

Кстати, по официальным данным в 2015 г. в Армению было импортировано 48,8 тонны синтетических оганических красок, 272,4 тонны прочих красок, 19,1 тонны готовых искусственных красящих веществ, 2210,7 тонны искусственных красок и лаков, 2300,2 тонны водорастворимых искусственных красок и лаков. Часть из них является потенциальным ядом для населения нашей страны.