Редакторы СМИ не помнят случая, чтобы депутат избил журналиста

На состоявшейся сегодня пресс-конференции главный редактор газеты “Грапарак” Армине Оганян, касаясь инцидента, произошедшего 7 декабря между журналистом сайта hraparak.am Ваге Макаряном и депутатом Национального Собрания Рубиком Акопяном, заявила, что за свою 30-летнюю журналистскую деятельность не помнит такого случая.

По словам редактора, вопрос, заданный журналистом, может понравиться или не понравиться, о нем можно высказать хорошее или плохое мнение, но рассердиться настолько, чтобы вступить в рукопашную, невозможно.

Депутат НС Рубик Акопян “хитро и коварно” отвел журналиста в такое место, где нет видеокамер, чтобы его действия не были зафиксированы, отметила А.Оганян.

“Он с такой силой ударил журналиста по лицу, что тот упал. Потом начал ругаться матом в его адрес, хотя Ваге Макарян до последнего обращался к нему “господин Акопян”. Я потрясена, у меня нет слов…”- добавила главный редактор.

Эти случаи заставили Армине Оганян придти к следующему выводу: депутаты хотят добиться того, чтобы в поле остались только те, кто задает приятные для них вопросы, только удобные для них журналисты.

“Это беспрецедентная попытка запугать журналистов, заставить их быть сдержанными”,- добавила А.Оганян.

Главный редактор сайта Newsbook.am Гоар Везирян с болью отметила, что на произошедшее журналисты отреагировали весьма нейтрально, осторожно, что было обусловлено личными и субъективными факторами и создало завесу молчания. Между тем, если б это сделали “шмайсы”, “тохмахи”, “лиски” реакция была бы совсем другой, отметила Везирян.

“Думаю, это проблема нашего цеха. Из-за того, что мы, регулярно сталкиваясь с подобными случаями, не осуждали их, не оставляли в стороне наши субъективные личные мотивы, ситуация дошла до того, что выступающий под маской интеллигента депутат позволяет себе подобные действия, а потом на страницах тех же СМИ выражает удовлетворение тем, что за всех наказал журналиста”,- сказала Гоар Везирян.

Правозащитник, председатель общественной организации “Журналисты во имя защиты прав человека” Жанна Алексанян подчеркнула необходимость принятия заявления всем журналистским цехом.

По словам Ж.Алексанян, подобные случаи показывают, что чиновники решили применять в отношении журналистов методы смирения, и если журналист затрагивает явление, имеющее отношение к тому или иному депутату, они пытаются отомстить и учинить над ним расправу.