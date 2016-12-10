Президенты РА и НКР посетили оборонительные позиции находящиеся в окрестностях Матагиса и Талиша

Президент Серж Саргсян 10 декабря вместе с Президентом НКР Бако Саакяном посетил оборонительные позиции, находящиеся в одном из северных районов Арцаха - в окрестностях Матагиса и Талиша.

Президенты заслушали доклад командира части, после чего руководителям двух армянских республик были представлены инженерная и оборонительная инфраструктура и новые технологии, позволяющие осуществлять надёжную защиту. Президент Республики Армения премировал отличившихся в ходе несения службы военнослужащих.

В другом оборонительном районе НКР состоялось очередное открытие казармы и подсобных строений военной части, после чего Президенты Серж Саргсян и Бако Саакян вместе с посетившими Арцах деятелями искусств РА присутствовали на концерте, который был организован на строевом плацу для личного состава.

Вечером во Дворце культуры и молодёжи Степанакерта Президенты РА и НКР присутствовали на мероприятии "Крепкая вера, сильная армия, защищённая родина".