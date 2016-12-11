Четверг, 22 декабря

Политика

Эдвард Налбандян встретился с ответственными лицами групп Ай Дата АРФД



11-го декабря состоялась встреча министра иностранных дел Эдварда Налбандяна и постоянных представителей Армении в европейских международных структурах с ответственными лицами офисов Армянского национального комитета во главе с руководителем центрального совета Ай Дата Акопа Тер-Хачатряна.

Эдвард Налбандян представил руководителям Армянского национального комитета итоги состоявшегося в Гамбурге Совета министров ОБСЕ, совместное заявление глав внешнеполитических ведомств стран-сопредседателей Минской группы, а также усилия, предпринимаемые Арменией и странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в направлении преодоления последствий азербайджанской апрельской агрессии против Арцаха.

Глава армянского внешнеполитического ведомства представил собеседникам результаты прошедшего в Антананариву саммита Международной организации Франкофонии, а также подготовительные работы к предстоящему в Ереване саммиту Франкофонии.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о ходе переговоров по заключению нового правового рамочного документа отношений Армения-ЕС, а также о намечающемся начале диалога по либерализации визового режима.

Участники встречи обсудили ряд вопросов всеармянского значения.


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