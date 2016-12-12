Президент Серж Саргсян в Степанакерте встретился с посетившими Арцах деятелями культуры РА

Находясь 8-11 декабря с рабочим визитом в Нагорно-Карабахской Республике, Президент Серж Саргсян вечером 11 декабря в Степанакерте встретился с посетившими Арцах деятелями культуры РА.



Президент Республики выразил готовность провести такую встречу несколько дней назад во время беседы с министром культуры РА Арменом Амиряном. В состоявшейся в столице Арцаха встрече приняли участие также министры культуры РА и НКР.



По просьбе участников встречи Президент сначала представил цели своего рабочего визита в НКР, рассказал о результатах проведённых в рамках визита встреч, совещаний, посещений оборонительных позиций Армии Обороны и военных частей. Затем он ответил на интересовавшие деятелей культуры вопросы, выслушал их мнения относительно отдельных вызывающих озабоченность проблем сферы, а также предложения по поводу возможных способов решения этих проблем.